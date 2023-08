Pronostic PSG Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

PSG – Lorient : une première réussie pour Luis Enrique

Au sortie d’une saison décevante du PSG, les dirigeants parisiens ont décidé de serrer la vis. Dans un premier temps, le club s’est séparé des Lionel Messi ou Sergio Ramos, dont les aventures parisiennes furent loin de répondre aux attentes. De plus, Paris a préféré stopper sa collaboration avec Christophe Galtier, qui comme ces prédécesseurs a calé en 8e de finale de la LDC. L’été mouvementé du PSG a connu son paroxysme lorsque Mbappé a annoncé qu’il ne renouvellerait pas son contrat pour sa dernière année en option. Dans un changement radical de politique, le PSG a décidé de mettre le capitaine de l’équipe de France au loft en compagnie des Draxler, Wijnaldum, Dagba, Paredes ou Diallo. Dernièrement, la direction du club de la capitale aurait également signalé à Neymar et Verratti qu’ils ne comptaient plus sur eux. Les 2 derniers mois du club de la capitale ressemblent à une série Netflix avec son lot de rebondissements. C’est dans ce climat que Luis Enrique est arrivé comme le nouvel entraîneur parisien. Pour réussir à relancer le club, l’ancien sélectionneur de la Roja peut s’appuyer sur de nouveaux éléments avec les arrivées des Skriniar, Hernandez, Ugarte, Ndour, Asensio, Ramos, Lee Kang-In ou Dembélé. Habitué aux stars, le Parc des Princes retrouve une équipe en reconstruction, dont on ne connaît pas le potentiel. Arrivé pour redonner son idée de jeu au PSG, Luis Enrique a du pain sur la planche comme on a pu le constater lors de la préparation avec plusieurs résultats globalement décevants (défaites face à l’Inter et Osaka notamment).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Lorient a, à son niveau, connu un été agité avec les velléités de départ de Régis le Bris à Nice. Finalement, le technicien breton est resté au club suite aux négociations avec le président Fery. Très bien parti l’an passé, Lorient avait rapidement pris ses distances avec la zone rouge et a connu une saison tranquille conclue en 10e position. Cet été, la formation lorientaise a perdu l’un de ses éléments prometteurs, Enzo le Fée, parti à Rennes. Très bon lors de son prêt l’an passé, Romain Faivre à la faveur d’une combine entre Bournemouth et Lorient, est de retour avec les Merlus et aura un rôle majeur à jouer. De plus, Lorient a signé l’une des sensations du mercato avec l’arrivée du champion du monde 2018, Benjamin Mendy, jugé non coupable dans ses affaires judiciaires. En plus de ces joueurs, on retrouve les Pagis ou Grbic, qui ont brillé lors de leurs prêts en Ligue 2. Victorieux au Parc des Princes l’an passé, les Merlus rêvent de récidiver face à un PSG en plein tumulte. Néanmoins, pour la 1ère de Luis Enrique au Parc, le PSG devrait réussir à s’imposer et lancer une nouvelle ère.

► Le pari « Victoire PSG et plus de 1,5 buts » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 180€ (280€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,72 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 244€ (344€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce PSG – Lorient :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic PSG Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

On est arrivé au Parc des Princes à vélo avec cinq supporters lorientais