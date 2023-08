Pronostic PSG Lens : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Pour cette énorme affiche de Ligue 1, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics PSG – Lens

Nos pronostics PSG – Lens

Un PSG transformé avec Mbappé et Dembélé

Cet été, les dirigeants parisiens ont opéré un lifting important marqué par le départ de plusieurs joueurs comme Neymar, Messi, ou Verratti sur le point d’être transféré. La formation parisienne n’a pas été en reste dans le domaine des arrivées avec Dembélé, Gonçalo Ramos Ugarte, Asensio, Lee Kang-in, Skriniar ou Lucas Hernandez. Le changement majeur vient certainement du banc avec l’arrivée de Luis Enrique. Le technicien espagnol a pour mission de redonner une identité de jeu à un club qui s’est montré décevant les saisons précédentes. Ce PSG en rodage a d’abord été tenu en échec par Lorient (0-0) au Parc des Princes dans une rencontre où le club de la capitale a signé plus de 1000 passes, ce qui est un record en L1. À la suite de cette rencontre, le club parisien a décidé de réintégrer Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France, entré en jeu à la 50e minute avec Dembélé, s’est montré décisif à Toulouse (1-1). Malgré une domination de tous les instants, Paris a concédé un penalty qui a permis au TFC d’accrocher un point inespéré.

Rennes semble en train de passer un cap

En face, le Racing Club de Lens sort d’un exercice incroyable, où il a été tout proche de dépasser le PSG. Qualifié pour la Ligue des champions, le club nordiste s’apprête à vivre une saison très chargée et va devoir digérer ce nouveau statut en Ligue 1. L’entame de saison montre que les Sang et Or sont désormais plus attendus. Lors de la 1re journée, les Lensois sont parfaitement rentrés dans leur match à Brest pour mener de 2 buts. Néanmoins, les Lensois ont craqué en encaissant 3 buts et concéder directement leur première défaite (3-2). Dimanche dernier, Lens recevait une équipe ambitieuse, Rennes. Comme à Brest, le Racing a très bien débuté pour ouvrir le score dès la 3e minute. Malgré une domination globale, le club nordiste s’est fait rejoindre et peut même remercier son capitaine Brice Samba, auteur de plusieurs parades décisives en fin de rencontre (score final 1-1).

Un PSG annoncé avec son équipe type

Pour le PSG, Kang-in Lee s’est blessé et a rejoint Kimpembe, Nuno Mendes et Mukiele à l’infirmerie. Toujours privé de son côté de Cabot, Farinez, Saïd et Poreba, Franck Haise devrait pouvoir compter sur Wahi, arrivé la semaine passée de Montpellier. L’espoir français devrait apporter de la profondeur au jeu du Racing.

Les compositions probables pour ce Lens – Rennes :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Ramos, Mbappé.

Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado – Sotoca, Wahi, Fulgini.

PSG – Lens : pour qui la 1re victoire de la saison ?

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain, champion en titre, reçoit le Racing Club de Lens, son dauphin. Les deux formations nous avaient offert une belle lutte dans la course au titre l’an passé. Finalement, le club de la capitale avait terminé avec un point d’avance, notamment grâce à sa victoire obtenue au Parc des Princes (3-1) dans un match de fin de saison marqué par l’expulsion rapide d’Abdul Samed. Ce samedi soir, avec cette fois Dembélé et Mbappé sans doute alignés d’entrée, le PSG devrait passer un palier dans son jeu face à Lens, pour qui les départs d’Openda et Fofana semblent avoir laissé un grand vide.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

