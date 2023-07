Pronostic Pays-Bas Portugal : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Les Pays-Bas font le job face au Portugal

Première affiche entre deux équipes européennes dans ce Mondial, ce match sera d’autant plus important que l’autre place qualificative pour les 8es de finale devrait être accaparée par les doubles championnes du monde en titre américaines. Finaliste du dernier Mondial face aux USA et battues en quarts de finale de l’Euro l’été dernier par les Bleues, les Oranje partent logiquement favoris face au Portugal. Elles restent d’ailleurs sur deux victoires convaincantes en amical face à la Pologne (4-1) et la Belgique (5-0). En l’absence de van de Sanden et Miedema devant, les espoirs de buts reposent principalement sur Lineth Beerensteyn (25 pions en 91 sélections, Juventus) et l’attaquante du PSG Lieke Martens (59 réalisations en 145 sélections).

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Bien moins expérimenté et bien moins fort a priori que son homologue masculin, le Portugal a disputé seulement 2 Championnats d’Europe dans son histoire (les 2 derniersn dont celui de l’été passé en profitant de l’exclusion de la Russie), et va jouer ici son tout premier Mondial. Passée par les barrages, la sélection féminine portugaise a remporté 1 seul de ses 4 derniers matchs amicaux de préparation, face à l’Ukraine (2-0), pour 2 match snuls face au Pays de Galles (1-1) et l’Angleterre (0-0), et 1 défaite face au Japon (1-2). A l’expérience, les Pays-Bas devraient pouvoir l’emporter face à une équipe qu’elle avait déjà battu l’an dernier à l’Euro (3-2).

► Le pari « Victoire Pays-Bas » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Martens buteur » est coté à 2,30 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Zambie – Japon :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Zambie Japon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Les Pays-Bas et l'Espagne imitent le haka, ça ne passe pas