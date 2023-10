Pronostic Panathinaikos Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Rennes, l’Europe comme rebond face au Panathinaikos

Le Panathinaikos a fini en 2e position du championnat l’an passé et était donc engagé dans les tours préliminaires de C1. Si la formation grecque a sorti l’OM lors des tirs au but, elle s’est ensuite inclinée contre Braga lors du dernier tour. Rebasculée en Ligue Europa, la formation grecque a parfaitement débuté en dominant à domicile Villarreal (2-0). Ensuite, la formation entraînée par Jovanovic, a été tenue en échec en Israël par le Maccabi Haifa (0-0). Bien parti dans cette Ligue Europa, le club grec se trouve en 4e position de son championnat, avec 3 points de retard sur le leader, l’Olympiakos, contre qui il a un match possiblement à terminer (arrêté pour jet de pétard). Les hommes forts de cette formation offensivement sont le Batave Vilhena, le buteur Sporar, son compatriote slovène Verbic, ou le Brésilien Bernard que l’on avait vu marquer face à l’OM.

Le Stade rennais, à près du tiers du championnat, se retrouve seulement en 9e position de L1 avec 7 points de retard sur le podium. Solide lors des premières journées, avec de nombreux matchs nuls, Rennes vient de s’incliner consécutivement face au Paris Saint-Germain (1-3) et contre Lorient (2-1) malgré un but de l’excellent Ludovic Blas (3 buts dont 1 dans cette C3). La défaite au Moustoir est significative des forces et faiblesses des Rouge et Noir. Performants offensivement, les Rennais connaissent des trous d’air défensifs dont profitent pleinement leurs adversaires. En Ligue Europa, le Stade rennais a débuté par un très beau succès contre le Maccabi Haifa (3-0) avant de s’incliner à Villarreal (1-0). En Espagne, Martin Terrier avait eu l’opportunité d’égaliser, mais a manqué un penalty. Intéressant dans cette C3 donc et rarement battu 3 fois de suite ces dernières années, Rennes pourrait profiter de cette coupure européenne pour se relancer en accrochant le Panathinaikos que l’on avait vu prenable face à l’OM et qui aura beaucoup d’absents en défense sur ce match.

Rennes refroidit le Panathinaïkos