Pronostic Newcastle Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool solide à Newcastle

Quatrième de Premier League la saison passée, Newcastle va retrouver la Ligue des Champions. En plus de cet excellent parcours en PL, les Magpies avaient atteint la finale de la Carabao Cup mais avaient chuté face à Manchester United. Cette progression est significative des investissements réalisés par les Saoudiens depuis qu’ils ont repris le club du Nord de l’Angleterre. Lors de l’intersaison, Newcastle s’est montré ambitieux en attirant Tonali et Barnes, deux excellents joueurs. Pour son 1er match à St James Park, Newcastle a explosé Aston Villa (5-1) excellent depuis qu’Emery est à sa tête. Lors de la journée suivante, les hommes d’Eddie Howe se déplaçaient à l’Etihad pour y affronter le champion en titre, Manchester City. Lors de cette rencontre du week-end dernier, les Magpies ont plutôt bien contenu les offensives des Cityzens mais se sont inclinés sur le plus petit des scores (1-0). Ce revers montre néanmoins les aptitudes de cette équipe qui n’a pas pris le bouillon face à celle de Guardiola. Ce dimanche, Newcastle compte sur l’incroyable support de St James Park pour venir à bout d’un autre gros morceau, Liverpool.

En face, la bande à Jurgen Klopp va vite être consciente de son niveau actuel puisqu’après un déplacement à Chelsea (1-1) lors de la 1re journée, elle ira à St James Park ce dimanche. Entretemps, Liverpool a décroché son 1er succès de la saison à Anfield face à Bournemouth (3-1). Très mal rentrés dans leur match, les Reds ont encaissé un but dès la 3e minute mais ont parfaitement bien réagi avec une nouvelle réalisation de Luis Diaz (2 buts déjà comme Isak de l’autre côté), en pleine bourre. Par la suite, Salah et Jota ont aggravé la marque. Lors de cette rencontre, la recrue Mac Allister a été exclue mais a vu sa sanction être annulée, ce qui fait qu’il sera disponible pour Newcastle. Ce déplacement dans le Nord de l’Angleterre est un vrai test pour ce Liverpool new-look. En effet, le club de la Mersey a opéré à de nombreux mouvements dans son entrejeu lors du mercato avec notamment un Szoboszlai très intéressant par sa qualité technique au cœur du jeu, et un Endo excellent dans les interceptions. Fort sur le plan offensif, Liverpool a besoin de quelques ajustements sur le plan défensif car il concède de nombreuses opportunités. Cette rencontre entre Newcastle et Liverpool s’annonce plaisante. Le jeu de contres des Reds pourrait poser des problèmes aux Magpies, comme ce fut le cas l’an passé (2 victoires en 2 matchs).

