Pronostic Nantes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM enchaîne en championnat du côté de Nantes

Passé à 2 doigts de la relégation la saison passée, le FC Nantes connaît une entame très compliquée. Pour son premier match, le club de Loire-Atlantique s’est incliné à domicile face à Toulouse (1-2). Ensuite, les Canaris ont montré un visage par moment intéressant à Lille mais sont repartis les mains vides (2-0). En ouverture de la 3e journée, les Nantais étaient sous pression vendredi dernier lors de la réception de Monaco. Dans une rencontre spectaculaire, les joueurs de Pierre Aristouy ont pris leur 1er point (3-3). Cependant, le FCNA regrettera d’avoir dilapidé à deux reprises une avance de deux buts. Dans ce marasme, l’égyptien Mostafa Mohamed montre de très bonnes dispositions avec déjà 3 buts au compteur. Ce vendredi, la pression sera très forte sur le coach nantais de plus en plus esseulé au sein de son club.

En face, Marseille s’est renouvelé lors du mercato avec une vague de mouvements. En effet, le club olympien a perdu les Sanchez, Malinovsky, Under ou Guendouzi, mais a réussi à attirer les Kondogbia, Lodi, Sarr, Ndiaye, Aubameyang et plus récemment Correa (Inter) et Murillo (Anderlecht). En plus, l’OM est désormais entrainé par l’espagnol Marcelino. Ce dernier se retrouve sous pression depuis l’élimination du club phocéen en tours préliminaires de la Ligue des Champions. Au niveau national, les Marseillais ont lancé leur saison par une victoire à l’arrachée face à Reims (2-1) avec un Vitinha décisif. Ensuite, le club olympien avait le match en main contre Metz mais a payé cash une boulette de son portier Lopez (2-2). Le gardien espagnol est passé de paria à héros en étant le grand artisan du succès obtenu le week-end dernier face à Brest (2-0). Grâce à ce nouveau succès à la maison, Marseille partage la tête du classement avec Monaco et a l’opportunité de mettre la pression sur son adversaire ce vendredi soir. Pour cela, l’OM ne pourra pas compter sur Kondogbia blessé, mais bien sur son capitaine Rongier qui s’est installé au milieu de terrain alors qu’il partait comme remplaçant au début de saison. Offensivement, la formation olympienne possède une puissance de feu intéressante avec les Aubameyang, Ndiaye, Vitinha, Sarr et désormais Correa. Solide, Marseille devrait profiter des difficultés nantaises pour prendre 3 nouveaux points.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

