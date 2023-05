Pronostic Nantes Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier fait mal à Nantes

Il y a quelques semaines de cela, le FC Nantes comptait 10 points d’avance sur la zone de relégation. À la suite d’un passage catastrophique et du retour en forme des mal classés, le club de Loire-Atlantique a chuté dans la zone rouge. Actuellement, la formation nantaise pointe en 17e position avec 1 seul point de retard sur Auxerre, qui reçoit le PSG. Les espoirs sont toujours permis, mais les Nantais doivent réagir. Pour parvenir à se sauver et enrayer sa spirale de défaite, le club a décidé d’écarter Antoine Kombouaré et d’introniser Pierre Aristouy. Pour sa première sur le banc, le nouvel arrivé a fait face à des événements rocambolesques, puisque le match face à Toulouse a été décalé de plusieurs heures à cause d’une opération de déminage et qu’il a également fait face au refus de jouer de Mohamed, qui ne souhaitait pas porter le brassard arc-en-ciel et qui sera absent encore ce samedi (sanctionné). Finalement, ses hommes ont pris un point et ont surtout signé un clean sheet (0-0). Dans l’optique de se sauver, le FCNA compte sur une Beaujoire des grands soirs pour pousser son équipe à se sublimer.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Montpellier ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite. En effet, le MHSC est calé dans le ventre mou du championnat avec 11 points d’avance sur le premier relégable, le FC Nantes. Assuré de conserver sa place dans l’élite, le club héraultais joue cependant le jeu lors de ce sprint final. Après avoir battu Rennes et Monaco, Montpellier a été tout proche de s’offrir Lyon, mais s’est incliné au terme d’une rencontre spectaculaire (5-4). Le week-end dernier, les Montpelliérains se sont retrouvés menés à la Mosson par Lorient, mais ont su revenir par l’intermédiaire de Maouassa en toute fin de rencontre, bien servi par un Wahi en feu cette saison. Le jeune Montpelliérain a inscrit 17 buts et offert 5 passes décisives, mais sera suspendu ce samedi. À l’inverse, Savanier fait son retour de suspension. Le capitaine héraultais est souvent décisif quand il n’est pas suspendu : 10 buts pour 10 matchs de suspension cette saison en L1. Face à une équipe nantaise obligée de prendre des risques pour s’imposer, les contres montpelliérains pourraient être incisifs pour permettre à la formation héraultaise d’accrocher au moins un nul.

► Le pari « Victoire Montpellier ou match nul et Plus de 1,5 but » est coté à 2,03 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 203€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Savanier buteur » est coté à 3,41 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 341€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Nantes Montpellier :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Nantes Montpellier détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les notes de la 26e journée de Ligue 1