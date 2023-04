Pronostic Nantes Lyon : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe de France

Lyon enchaîne face à Nantes

Vainqueur de la Coupe de France l’an passé face à Nice, Nantes est toujours en lice dans cette compétition avec une demi-finale à disputer face à l’Olympique lyonnais. Pour en arriver là, le club de Loire-Atlantique s’est imposé face à Virois (2-0), Thaon (0-1), Angers (1-2) et Lens (2-1) lors des tours précédents. Auteur d’une reprise intéressante, le FC Nantes est désormais sur une période très compliquée. En effet, les Nantais sont sur une série de 5 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les Canaris ont été surclassés à La Beaujoire par le Stade de Reims (0-3). À la suite de cette défaite, Nantes se retrouve menacé par la relégation, puisqu’il ne compte que 4 points d’avance sur Auxerre, première formation relégable. Les hommes d’Antoine Kombouaré semblent être tournés vers cette demi-finale de Coupe de France. Éliminé par la Juventus en 16es de finale de la Ligue Europa, Nantes veut défendre ardemment son titre en Coupe de France. Pour parvenir à ses fins, le FCNA compte sur le soutien de la Beaujoire et le retour en forme de Blas, Delort ou Simon.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Olympique lyonnais a frappé fort dimanche en s’imposant au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (0-1) en Ligue 1. Lors de cette rencontre, Alexandre Lacazette a manqué un penalty, mais a vu son jeune partenaire Barcola trouver la faille face à Donnarumma. Cette victoire est venue redonner énormément de confiance à une équipe qui alternait le chaud et le froid depuis quelques semaines. En effet, avant son succès au Parc des Princes, la bande de Laurent Blanc avait aligné 3 matchs nuls face à Lorient, Lille et Nantes. Sur son parcours pour arriver en demi-finales, la formation rhodanienne s’est défaite du FC Metz, de Chambéry, de Lille et de Grenoble en quarts de finale. Boosté par son superbe succès contre le Paris Saint-Germain, l’Olympique lyonnais devrait être en mesure de se défaire d’une équipe nantaise dans une mauvaise dynamique.

► Le pari « Victoire Lyon » est coté à 2,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 210€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Lacazette buteur » est coté à 2,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 260€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Nantes – Lyon :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Nantes Lyon encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Nantes-Lyon : et à la fin, il n'en restera qu'un