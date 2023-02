Pronostic Nantes Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Juventus éteint Nantes et la Beaujoire

Ce jeudi soir, la Beaujoire devrait être en ébullition lors du 16e de finale retour entre le FC Nantes et la Juventus. Les supporters nantais ne s’attendaient certainement pas à voir leurs protégés ramener un nul d’Italie (1-1). Dominés, les Canaris ont profité d’un contre rondement mené pour égaliser par Ludovic Blas. Ce nul venait confirmer le retour en forme des hommes de Kombouaré qui n’avaient perdu qu’une seule fois jusque-là depuis la reprise, et en plus face à un Marseille (0-2) beau 2e de Ligue 1. Certainement émoussés par leur performance dans le Piémont, les Nantais ont subi dimanche un revers en championnat sur la pelouse d’une équipe lensoise qui joue le podium (3-1). Pour cette affiche, Kombouaré avait effectué plusieurs changements pour apporter de la fraîcheur dans un groupe qui joue beaucoup, puisque le club de Loire-Atlantique est également encore en lice en Coupe de France.

En face, la Juventus ne vit pas la saison espérée. Éliminée dès la phase de poule de la Ligue des champions, la Vieille Dame a été sanctionnée de 15 points en championnat pour des opérations frauduleuses sur des transferts. À la suite de cette sanction, la Juventus a rétrogradé en milieu de tableau alors qu’elle était un temps revenu dans la course à la 2e place. Actuellement, les Bianconeri accusent 9 points de retard sur le dernier qualifié européen, l’Atalanta. Après une période logique de doutes sur le terrain à la suite de la sanction, la Vieille Dame s’est bien reprise avec 3 succès consécutifs dont le dernier en date obtenu dimanche face à La Spezia (0-2) avec des réalisations de Kean et Di Maria. Tenu en échec par Nantes à l’aller, le club italien avait cependant dominé les débats en touchant notamment les montants à 2 reprises. Pour ce match retour, Allegri devrait aligner ses hommes forts, à savoir Vlahovic, Rabiot, Di Maria ou Danilo. L’attaquant serbe a été buteur à l’aller, et le champion du monde argentin a marqué ce week-end à La Spezia, lui qui revient très bien. Malgré une Beaujoire incandescente, Nantes devrait subir la loi d’une Juve beaucoup plus expérimentée de ces grands événements.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

