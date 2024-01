Pronostic Montpellier Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille accroche un résultat à Montpellier

Avec le resserrement de la Ligue 1 à 18 clubs, la lutte pour le maintien est intense. Actuellement, Montpellier se trouve à la 12e place avec seulement 2 points de plus que l’Olympique Lyonnais, première équipe relégable. De la 12e à la 17e place, seulement 4 points séparent 6 équipes qui cherchent à se maintenir. En Ligue 1, la formation héraultaise a connu des résultats décevants lors des dernières semaines, avec une seule victoire lors des 9 derniers matchs. Lors de ce passage, le MHSC a essayé de limiter la casse en signant plusieurs matchs nuls (4). Après la trêve hivernale, Montpellier n’a rien pu faire face à une équipe de Brest (2-0) en pleine réussite. Dans ce moment plus délicat, le club héraultais s’est donné un bol d’air en se qualifiant pour les 8e de finale de la Coupe de France. En milieu de semaine (match reporté), les hommes de Der Zakarian ont facilement pris le dessus sur Feignies-Aulnoye (0-4) et affronteront Nice au prochain tour. Double buteur en CDF, Adams mènera seul l’attaque en l’absence d’Al Tamari retenu avec sa sélection.

En face, Lille ne fait pas trop de bruit mais est l’une des équipes les plus régulières du championnat. En effet, la formation nordiste est actuellement 5e de Ligue 1 avec 3 points de retard sur le podium. De plus, les Nordistes sont qualifiés pour les 8es de finale de la Conference League et disputeront les 8es de finale de la Coupe de France. Le week-end dernier, les hommes de Fonseca ont sorti difficilement le Racing (0-1) en CDF et ils retrouveront Lyon au prochain tour. En championnat, les Lillois ont parfaitement débuté 2024 avec une très belle victoire sur Lorient (3-0) où les offensifs se sont mis en valeur avec des réalisations de David, Cabella et Zhegrova. Avec seulement 3 défaites concédées depuis l’entame de la saison, Lille est l’une des formations les plus régulières du championnat. Solide, le LOSC devrait accrocher au moins le nul à Montpellier qui a joué mercredi en coupe.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

