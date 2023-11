Pronostic Montpellier Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier s’offre un bol d’air face à Brest

Montpellier est l’une des formations les plus paradoxales de la Ligue 1. En effet, le club héraultais est capable de sortir d’excellentes prestations, mais également de fournir des performances totalement insipides. Lors de la dernière journée de championnat, les hommes de Michel der Zakarian ont tenu tête à une équipe niçoise (0-0) qui réalise une très bonne entame de championnat. Au cours de ce match, l’attaquant nigérian Adams a manqué de réussite en touchant à 2 reprises les montants, lui qui affiche 7 buts déjà à son compteur. Avec 12 points au classement mais un match à rejouer face à Clermont (qu’il menait 4-2 à la Mosson), la formation montpelliéraine se retrouve sous la menace de la relégation, puisque le barragiste Lorient n’accuse qu’un seul point de retard.

En face, Brest a été la belle surprise de cette entame de saison. La bande à Eric Roy a débuté pied au plancher et s’est rapidement retrouvé dans les premières places du classement mais cette belle dynamique s’est estompée au fil des rencontres. En effet, le club brestois reste sur 5 journées sans la moindre victoire et même sur 3 revers consécutifs face à des adversaires de haut de tableau à savoir, Lille, le PSG et Monaco. Une semaine avant la coupure internationale, les Brestois se sont inclinés en Principauté (2-0) dans un match marqué par l’exclusion de Brassier. L’opposition de la dernière journée face à Strasbourg a été reportée suite aux ravages causés par la tempête Ciaran. Pour relancer la machine bretonne, Eric Roy compte sur les Lees-Melou, Camara, Del Castillo ou Mounié. A domicile, Montpellier pourrait afficher son meilleur visage pour prendre le meilleur sur le stade Brestois qui reste sur 3 défaites consécutives.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Montpellier redresse la tête contre Brest