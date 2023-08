Pronostic Monaco Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enchaîne contre Lens

Auteur d’un exercice compliqué l’an passé, Monaco se montre très intéressant dans cette entame de championnat. Arrivé cet été, Adi Hütter est en train d’imposer sa patte sur le jeu monégasque. L’une de ses plus grandes réussites est d’avoir relancé le Japonais Minamino. Décevant depuis son arrivée en Principauté, l’ancien de Liverpool est en feu avec 3 buts et 2 passes décisives. De plus, le capitaine du club Ben Yedder est quant à lui toujours aussi décisif (4 buts) malgré ses déboires avec la justice. Victorieux de ses 2 premiers matchs face à Clermont (2-4) et Strasbourg (3-0), Monaco a été tenu en échec à Nantes (3-3) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Monégasques ont montré un état d’esprit combatif pour combler un retard de 2 buts. À la suite de la lourde blessure du Suisse Embolo, l’ASM s’était mise en chasse d’un attaquant et vient de mettre le grappin sur Balogun, excellent avec Reims l’an passé. Cette arrivée devrait permettre à Monaco d’être compétitif pour jouer le podium, voire mieux.

En face, le Racing Club de Lens sort d’une saison incroyable conclue en 2de position, avec un seul point de retard sur le PSG. Grâce à ce résultat, les Sang et Or disputeront la Ligue des champions. Évidemment, cette réussite a éveillé des intérêts, puisque deux joueurs majeurs, Openda et Fofana, ont quitté le club. En revanche, les Lensois se sont renforcés en attirant Diouf, Spierrings, Guivalogui et surtout le jeune Wahi. Obligé de reconstruire, le Racing doit également s’adapter à son nouveau statut, ce qui semble pour le moment difficile. En effet, lors de la 1re journée, les Lensois sont parfaitement rentrés dans leur match face à Brest, mais ont dilapidé une avance de 2 buts pour s’incliner en Bretagne. Ensuite, malgré une prestation intéressante, les Nordistes sont passés proche d’une nouvelle défaite face à Rennes (1-1). Pas aidée par un calendrier démentiel, la bande à Haise n’a rien pu faire contre le PSG de Mbappé et Dembélé (1-3). Avec un seul point pris, la pression est de mise dans le nord de la France avant ce déplacement périlleux à Monaco. Le club du Rocher se présente avec des garanties lors de cette affiche, tandis que Lens fait face à des doutes, ce qui devrait faire pencher la balance du côté de l’ASM.

