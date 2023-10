Pronostic Milan Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan solide dans son antre face à la Juventus

La 9e journée de Serie A se termine sur une affiche entre le Milan AC et la Juventus, deux candidats pour le Scudetto. Champions il y a 2 saisons, les Rossoneri ont seulement fini dans le top 4 l’an passé, une place qu’ils avaient même dû à une sanction de points infligée à la… Juventus. Dans cette entame d’exercice, la formation lombarde réalise un départ intéressant puisqu’elle a pris la tête de la Serie A avec 2 unités d’avance sur l’Inter et 4 sur son adversaire du soir, la Juventus. Très performant, le Milan AC ne s’est incliné qu’une seule fois lors du derby contre l’Inter où les Rossoneri sont passés au travers (5-1). Lors des autres matchs, les protégés de Pioli ont fait le job en dominant notamment le Hellas Vérone, Cagliari, la Lazio et le Genoa. Lors du déplacement à Gênes, la fin de match fut complétement folle puisque Pulisic a ouvert le score à 3 minutes de la fin. Ensuite, Mike Maignan a été expulsé, ce qui a poussé Olivier Giroud à revêtir la tenue de gardien. L’international tricolore s’en est bien tiré puisqu’il a même réalisé une brillante sortie.

Dans les années 2010, la Juventus a largement dominé le championnat italien pendant une décennie. Mais voilà, depuis 3 saisons, la Vieille Dame voit le Scudetto lui échapper. La pression monte à Turin où l’absence de titres se fait ressentir. Sanctionné par plusieurs points de pénalité l’an passé, la Juve a fini hors des places européennes. Pour ce nouvel exercice, la bande à Allegri est déterminée à se mêler dans la course au titre. Depuis l’entame de la Serie A, la Vieille Dame s’est inclinée une seule fois (comme Milan) lors de son déplacement à Sassuolo (4-2). Pas spécialement emballante, la Juventus fait le job comme lors du derby avant la trêve où elle a dominé le Torino (2-0) grâce à Gatti et Milik. Avec le départ de Di Maria, l’animation offensive est confiée au duo Vlahovic – Chiesa qui reviennent de blessure ce samedi. De plus, la Vieille Dame est privée de Fagioli, suspendu 7 mois pour paris illégaux. Devant son public, le Milan AC devrait accrocher au moins un nul face à une Juve pas spécialement éclatante depuis le début de la saison.

