Pronostic Metz Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Metz – Toulouse de tous les dangers

Le FC Metz a retrouvé l’élite l’été dernier et s’attend à souffrir pour obtenir son maintien dans une Ligue 1 resserrée. Dernièrement, le club lorrain s’était donné de l’air en battant consécutivement le FC Nantes et Lorient. Depuis son succès au Moustoir, la formation messine enchaine les défaites avec pas moins de 4 en fin 2023, face à Lille, Brest, Montpellier et le PSG en dernier lieu. A la suite de ces performances, le FC Metz est redescendu en 14e position avec seulement 2 points d’avance sur le premier relégable qui n’est autre que … Toulouse. Ce dimanche, à St Symphorien, les Messins jouent gros dans l’optique du maintien face à un adversaire direct. La Ligue 1 reste l’unique objectif des Grenats qui se sont fait sortir par Clermont en Coupe de France le week-end dernier. Dans cette grisaille, une bonne nouvelle est arrivée avec le retour du buteur Mikautadze, prêté par l’Ajax où il avait été transféré il y a quelques mois seulement.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Toulouse a connu un très bon retour en Ligue 1 en obtenant son maintien et en s’imposant en Coupe de France. Malgré ces succès, le TFC a changé de nombreuses choses lors de l’intersaison et notamment son entraineur. Philippe Montanier, en conflit avec sa direction, a été remplacé par l’espagnol Martinez Novell. Ce dernier ne connait pas la même réussite puisque sa formation se retrouve dans la zone de relégation avec 2 points de retard sur Lyon. A noter toutefois que le TFC a réussi une vraie performance en C3 en se qualifiant pour les 16es de finale où il retrouvera le Benfica. Le début de 2024 a été chargé pour le club haut-garonnais qui a disputé le trophée des Champions face au PSG (défaite 2-0) et avec le début de la défense de son titre en Coupe de France, où il n’a pas connu de problèmes face à Chambéry (0-3). Lors de ces 2 rencontres, Toulouse a montré des choses intéressantes qui font pencher la balance de son côté lors de cette opposition face à Metz. Le meilleur buteur Dallinga (5 buts) est attendu pour se montrer.

► Le pari « Victoire Toulouse ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,66 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 232€ (332€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Dallinga buteur » est coté à 3,20 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 540€ (640€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,05 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 510€ (610€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Metz – Toulouse :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Metz Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Toulouse a tenté de décaler le coup d’envoi de son match face à Metz