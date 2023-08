Pronostic Metz OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM retrouve le sourire face à Metz

De retour en Ligue 1 après une seule saison passée en L2, le FC Metz va sans doute devoir lutter âprement pour son maintien avec le resserrement du championnat à 18 clubs. L’an passé, la formation lorraine est montée en puissance au fil de la saison pour coiffer sur le poteau Bordeaux. Cet été, Metz s’est attaché à conserver ses meilleurs joueurs à l’image du buteur géorgien Mikautadze. Elu meilleur joueur de Ligue 2, la révélation de la saison est l’homme fort des Grenats. Pour atteindre l’objectif du maintien, les dirigeants lorrains ont aussi misé sur l’expérience de Maxime Colin, qui a passé plusieurs années en Championship entre Brentford et Birmingham. Dans cette entame de championnat, le FC Metz n’est pas épargné par le calendrier puisqu’après le stade Rennais, il retrouve un autre Européen et prétendant aux premières places, l’Olympique de Marseille. En déplacement au Roazhon Park, les Grenats ont pris le bouillon face à une formation rennaise ambitieuse (5-1). Ce vendredi, Metz compte sur le soutien de ses fans et sur la fatigue marseillaise pour tenter d’accrocher un résultat.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Marseille se montre très ambitieux cette saison, avec un recrutement qui a fait son effet dans les Bouches-du-Rhône. Malheureusement pour elle, la formation phocéenne vient déjà de connaître son premier couac avec une éliminations dès les barrages de la LDC face au Panathinaikos. Après avoir raté leur match à l’aller (défaite 1-0), les Marseillais ont fait le job au retour pour mener de deux buts, mais ont été sanctionnés d’un penalty dans les dernières secondes pour une main de Guendouzi. Ce dernier sera de nouveau malheureux lors des tirs aux buts, tandis que le Pana ne tremblait pour décrocher sa qualif’. Malgré ce revers, l’OM a affiché un visage intéressant avec de très bons enchainements notamment sur le côté droit avec la doublette Clauss – Sarr. De plus, Aubameyang s’est rappelé au souvenir de tous avec un très joli doublé. Victorieux de Reims (2-1) lors de la 1re journé de L1e, Marseille veut repartir de l’avant lors de ce déplacement à Metz. Encouragé par sa prestation face au Pana, l’OM devrait s’imposer face aux Messins.

► Le pari « Victoire OM » est coté à 1,78 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 178€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,58 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 158€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Aubameyang buteur » est coté à 2,43 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 243€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Metz – OM :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Metz OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !