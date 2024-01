Pronostic Maroc RD Congo : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Le Maroc enchaîne face à la République du Congo

Depuis la mémorable Coupe du Monde 2022, le Maroc nage dans un océan de succès, n’essuyant qu’une seule défaite en dix rencontres disputées, dont un succès historique face au Brésil, (2-1). Il y a un plus d’an de cela, au Qatar, le Maroc s’était érigé en fierté du football africain en se hissant pour la première fois de son histoire en demi-finale d’une Coupe du Monde. Les joueurs de Walid Regragui, fidèles à la forme qu’on leur associait, ont entamé leur CAN 2024 avec une victoire contre la Tanzanie (3-0) avec des buts de Saïss, Ounahi et En-Nesyri. Cette prestation fait écho aux bonnes prestations déjà démontrées contre le Sierra Leone (3-1), et d’une place de leader provisoire dans leur groupe de qualifications pour le prochain mondial, glanée contre la Tanzanie (0-2) et le Libéria (3-0). Le groupe marocain se révèle être un des plus relevés de la compétition, comprenant des joueurs évoluant au très haut niveau, à l’image de Nayef Aguerd (West Ham, ex Rennes), Achraf Hakimi (PSG) ou Sofyan Amrabat (Man United) pour n’en citer que 3 autres. Le Maroc surfe sur une dynamique positive depuis un an, et s’apprête à relever de nouveaux défis afin d’espérer remporter un trophée qui lui échappe depuis presque 50 ans.

Absente surprise de la dernière Coupe d‘Afrique, la République Démocratique du Congo n’a pas vraiment réussi son entrée en lice, concédant le nul face à la Zambie (1-1). Cette première performance vient confirmer les doutes placés sur la forme des Léopards qui n’ont plus gagné depuis 4 rencontres, chutant notamment face au Burkina Faso (2-1) puis mis en échec par l’Angola (0-0) contre qui ils ont l’habitude de se balader. Notamment composé de défenseurs clés du championnat français comme l’indéboulonnable M’bemba (OM) et Kalulu (Lorient), la RDC affiche également un secteur offensif talentueux, à l’image de son meilleur buteur Bakambu (16 pions en 48 sél) et Yoane Wissa (Brentford), unique buteur face à la Zambie. Le défi sera donc de taille, avec deux formations aux dynamiques opposées. Cette rencontre n’intervient pas au meilleur moment pour des Congolais ayant besoin de se rassurer. Les Marocains ont d’ailleurs l’occasion de se qualifier d’office pour les 8es de finale s’ils viennent à l’emporter. Le Maroc part donc grand favori pour ce deuxième match.

