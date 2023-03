Pronostic Maroc Brésil : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Maroc sur sa lancée face au Brésil

Sensation du dernier Mondial, le Maroc avait réussi à se hisser en demi-finales où il avait été battu par la France. Sur son parcours, la sélection marocaine avait dominé l’Espagne, le Portugal, la Belgique et le Canada et avait tenu en respect la Croatie. Ce bon parcours est à mettre au crédit de Walid Regragui qui a su bâtir une équipe compétitive en s’appuyant sur une superbe défense, articulée autour du capitaine Romain Saiss. Ce samedi, les Lions de l’Atlas affrontent le Brésil avec un nouveau statut. De plus, le stade de Tanger devrait être bouillant pour recevoir les héros du Mondial. Pour cette trêve internationale, Regragui s’est appuyé sur un groupe classique avec Bounou, Saiss, Aguerd, Hakimi, Mazraoui, Amrabat, Ziyech, Boufal, Ounahi ou En-Nesyri. À noter également que le sélectionneur marocain a appelé des jeunes éléments comme le Rennais Salah, le latéral niçois Amraoui et des joueurs de Ligue 2 comme Kechta (Le Havre) et Bouchouari (ASSE).

Au Qatar, le Brésil a de nouveau failli dans sa tâche de remporter le Mondial en étant stoppé par la Croatie dès les quarts de finale. À la suite de cette désillusion, Tite a quitté son poste et attend d’être remplacé. Pour ce rassemblement, Ramon Menezes assure l’intérim. Ce dernier ne peut pas compter sur Neymar, Marquinhos et Richarlison, tous blessés, mais a aussi fait des choix forts en laissant Fabinho, Fred, Silva, Danilo, Sandro, Guimaraes, Raphina, ou Gabriel Jesus à la maison. Le Brésil se présentera certes avec Eder Militão, Casemiro, Paqueta, Rodrygo ou Vinicius, mais aussi avec plusieurs joueurs évoluant dans le championnat national. La Seleção, en l’absence de Neymar, devrait articuler son XI autour de Vinicius Jr qui est dans une forme incroyable et qui est l’avenir de la sélection. Dans un stade de Tanger en ébullition, le Maroc devrait s’appuyer sur sa solidité défensive pour contenir Vinicius et le Brésil et accrocher au moins le nul.

