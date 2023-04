Pronostic Lorient OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 !

Après le 3/3 sur le Clasico de jeudi, on tente de vous faire gagner ce dimanche soir avec l’affiche de Ligue 1 et nos pronostics Lorient – OM

Lorient a logiquement un peu lâché

Auteur d’une excellente première partie de championnat, Lorient s’était même retrouvé plusieurs semaines de rang sur le podium de Ligue 1. Les Merlus ont certes levé le pied, mais font le nécessaire pour se maintenir dans la 1re moitié du tableau. À l’heure actuelle, les Merlus occupent la 10e place avec 18 points d’avance sur le 1er relégable. Calé dans le ventre mou du championnat, Lorient ne joue sans doute plus grand-chose dans cette fin de saison, ce qui peut expliquer ses résultats irréguliers. Avant la trêve internationale, le club breton avait aligné deux nuls face à Lyon et Nice pour une victoire contre Troyes. En revanche, le week-end dernier, les hommes de Régis Le Bris ont résisté très longtemps face à Lille, mais ont payé chèrement l’expulsion de leur capitaine Abergel (3-1) en encaissant 2 buts dans le temps additionnel. Pour affronter Marseille, Lorient sera donc privé d’un élément très important, puisque son capitaine, indispensable selon Le Bris, sera suspendu. Arrivé de Marseille lors du mercato hivernal, Dieng devrait évoluer face à ses anciens coéquipiers ce dimanche. Le Sénégalais n’a pas encore trouvé son rythme de croisière avec les Merlus.

L’OM, meilleure équipe de L1 à l’extérieur

En face, Marseille a une dernière ligne droite de championnat palpitante à disputer. En effet, les Phocéens ont un double objectif lors de cette fin de saison : s’assurer une place en Ligue des champions et pourquoi pas jouer le titre. Conscients comme tout le monde des difficultés actuelles du PSG, les Marseillais gardent un espoir de pouvoir dépasser sur le gong leur grand rival. Le week-end dernier, l’OM a perdu de précieux points sur sa pelouse en concédant le nul contre Montpellier (1-1). Depuis plusieurs semaines, la formation des Bouches-du-Rhône souffre lorsqu’elle évolue à domicile, mais se montre très intéressante loin de ses bases. Le club olympien possède le meilleur bilan en déplacement avec 11 victoires, 2 nuls et un seul revers à l’extérieur. Lors de son dernier déplacement, l’OM est allé s’imposer à Reims et a ainsi mis fin à l’invincibilité de Will Still en Ligue 1.

Beaucoup d’absents à Lorient, l’OM quasiment au complet

En plus d’Abergel, Lorient sera privé de Laporte, Kalulu, d’Innocent (blessés), de son gardien absent longue durée Mvogo, et de son défenseur cadre Igor Silva qui doit purger une longue suspension à la suite de son coup de karaté donné à Nice. De plus, Enzo Le Fée et Théo Le Bris sont incertains. À l’inverse, l’OM se déplacera seulement sans ses deux internationaux marocains dont la saison est d’ores et déjà finie.

Les compositions probables pour Lorient – OM :

Lorient : Mannone – Yongwa (ou Le Bris), Meïté, Talbi, Le Goff – Innocent, Makengo – Faivre, Ponceau (ou Le Fée), Cathline – Dieng.

Marseille : Lopez – Mbemba, Gigot, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Ünder, Malinovskyi – Sanchez.

Marseille voyage toujours bien

Meilleure formation de L1 loin de ses bases, Marseille devrait s’imposer au Moustoir face à une équipe de Lorient qui ne joue plus rien. Vainqueur de ses 9 derniers déplacements toutes compétitions confondues, l’OM vise la passe de 10 face à une équipe de Lorient tout de même moins redoutable depuis le départ de ses deux flèches offensives, Moffi et Ouattara. De plus, les Lorientais ont pas mal d’absents sur ce match, alors que Tudor peut quasiment compter sur un groupe au complet. Meilleur buteur de l’OM avec notamment 12 réalisations en L1, Alexis Sanchez a marqué 4 buts sur ses 4 derniers matchs disputés avec son club et sa sélection chilienne.

