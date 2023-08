Pronostic Lorient Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient accroche Lille

Cet été, Lorient est parvenu à conserver son entraîneur Régis le Bris, fortement convoité par l’OGC Nice. Mais après avoir perdu Moffi et Ouattara lors du mercato hivernal, le club lorientais a vu son autre attaquant Koné rejoindre la Liga. Pour compenser ces départs, le club breton s’est de nouveau fait prêter Romain Faivre et a tenté le pari Benjamin Mendy qui est toujours blessé. Peu de vrais renforts donc pour l’instant, mais des jeunes qui commencent à éclore comme Elie Junior Kroupi (fils du légendaire Elie Kroupi) et Siriné Doucouré. Le premier a été passeur décisif et le deuxième buteur face à Nice. Pour sa première sortie, Lorient se déplaçait au Parc des Princes pour y affronter le PSG version Luis Enrique. Largement dominé, Lorient est parvenu à contenir la pression parisienne pour accrocher le point du nul (0-0). Ensuite, les Bretons ont également souffert face à Nice (1-1) dans une rencontre qui aurait dû tourner en faveur des Niçois. Comme d’autres équipes, les Merlus cherchent leur rythme de croisière et espèrent profiter de la fatigue lilloise pour décrocher leurs 3 premiers points.

En face, Lille fait partie des équipes à suivre cette saison. Auteur d’un bon travail l’an passé, Fonseca est resté dans le nord de la France malgré les tentatives marseillaises pour l’attirer. Lors de la première journée, le LOSC est allé arracher le point du nul à Nice (1-1) en égalisant dans le temps additionnel. Ensuite, les Lillois ont profité de leur efficacité et d’un peu de réussite pour prendre les 3 points face à Nantes (2-0). Lors de cette rencontre, le buteur canadien Jonathan David a ouvert son compteur but, tandis qu’Ounas a brillamment aggravé la marque en fin de match. Ce dernier s’est reblessé jeudi en C4. 5e de Ligue 1 l’an passé, le LOSC doit en effet disputer les barrages de la Ligue Europa Conférence où il s’est imposé contre Rijeka (2-1). Malgré une domination de tous les instants (73% de possession), Lille a seulement pris une petite option et devra lutter en Croatie. Ce dimanche, Lorient devrait profiter de la fatigue des Lillois pour accrocher au moins le point du nul et rester invaincu.

