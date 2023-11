Pronostic Lille Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille calme les ardeurs de Toulouse

Cette opposition entre Lille et Toulouse met aux prises deux formations engagées dans les batailles européennes du jeudi soir. La formation nordiste est allée chercher le nul sur la pelouse du champion de Slovaquie, le Slovan Bratislava (1-1), ce qui lui permet de conserver la tête de sa poule. Bien parti pour se qualifier pour le prochain tour de Conference League en étant pour l’instant invaincu, le LOSC se montre également solide en Ligue 1. En effet, la bande à Fonseca occupe à l’orée de cette journée la 5e place du classement avec seulement 1 point de retard sur Reims, 4e, qui affronte lors de cette journée le Paris Saint-Germain. Solide depuis l’entame de saison, Lille ne s’est incliné qu’à deux reprises, face à Lorient et Reims, à chaque fois après une rencontre européenne. Mais ce dimanche, les Lillois affronteront une équipe également fatiguée de sa joute européenne, Toulouse. Dernièrement, Lille a signé de très bons résultats face à des formations classées dans le haut de tableau puisqu’il a battu Brest et Monaco pour un nul à Marseille le week-end dernier. Remplaçants en milieu de semaine, les David, Ounas, Cavaleiro ou Alexsandro pourraient débuter contre Toulouse. En l’absence de Yazici, suspendu, l’international canadien devra remontrer son talent (2 buts en L1).

En face, Toulouse a réussi un exploit en Europa League en s’imposant face à Liverpool. Dans un Stadium bouillant, les Toulousains ont pris le meilleur sur des Reds remaniés et ont ainsi fait coup double puisqu’ils se sont replacés en deuxième position du groupe. La prochaine opposition face à l’Union Saint-Gilloise sera déterminante pour la qualif’. Les Pitchounes auront certainement seulement besoin d’un match nul pour s’assurer une place au prochain tour. Dans tous les cas, l’aventure des Hauts-Garonnais devrait se poursuivre puisqu’ils devraient au pire accrocher la 3e place, qui permet d’être rebasculé en Conférence League. Si tout roule en Europe, le TFC souffre en Ligue 1 où il reste sur 4 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les Toulousains pensaient renouer avec le succès face au Havre (1-2) mais ont craqué dans les dernières secondes. A la suite de ce revers, les Pitchounes se sont retrouvés en 14e position, avec un seul point d’avance sur le 1er relégable. Devant son public, Lille devrait prendre le meilleur sur une équipe toulousaine qui a certainement laissé énormément de forces dans son combat européen face à Liverpool.

