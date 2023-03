Pronostic Lille Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille, l’Europe en tête face à Lorient

Champion il y a 2 saisons, Lille avait vécu un exercice nettement plus compliqué l’an passé. Cet été, le club a décidé de changer de cap en recrutant le Portugais Fonseca. Ce dernier a insufflé un vent nouveau dans le Nord de la France, notamment en redonnant confiance à Jonathan David. Le buteur canadien avait connu un passage à vide l’an passé, mais enchaîne désormais les buts. L’attaquant lillois a déjà inscrit 19 buts, ce qui en fait le meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé. Battu in extremis au Parc des Princes au terme d’une belle résistance, Lille a depuis aligné 4 journées sans la moindre défaite avec des nuls face à Lens (1-1) et Lyon (3-3) pour des succès face à Brest (2-1) et lors de la dernière journée contre Toulouse (0-2). Ces bonnes performances permettent au club nordiste d’être dans le coup pour décrocher une place en Coupe d’Europe la saison prochaine, ce qui constitue l’objectif du club. Actuellement, le LOSC accuse 1 point de retard sur Rennes, qui occupe le dernier strapontin européen.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lorient avait commencé la saison pied au plancher, au point de se retrouver pendant plusieurs journées sur le podium de la Ligue 1. Logiquement, le club breton n’a pas su suivre le rythme de Marseille, Lens, Paris, Monaco ou Rennes. Actuellement, les Merlus pointent en 8e position du classement avec 6 points de retard sur les places européennes. Lors du mercato, Lorient a perdu deux éléments importants avec Moffi et Ouattara qui sont partis rejoindre respectivement Nice et Bournemouth. Pour compenser ces départs, la formation lorientaise a misé sur Dieng de Marseille et Faivre de Lyon. Ces deux éléments montent en puissance et ont permis aux Lorientais de redresser la barre lors des dernières semaines. En effet, les Merlus restent sur 3 journées sans la moindre défaite avec des nuls contre Lyon et Nice, pour un succès face à Troyes. 4e meilleure équipe de L1 à domicile, Lille devrait poursuivre sa quête d’une place européenne en accrochant un succès face à Lorient dans un match à buts entre deux équipes qui ont des armes offensives.

► Le pari « Victoire Lille et Plus de 2,5 buts » est coté à 1,78 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 256€ (356€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Lille gagne et David buteur » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Lille – Lorient :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lille Lorient encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Régis Le Bris et son staff prolongés par Lorient jusqu'en 2027