Pronostic Lens Rennes : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1

Pour cette dernière rencontre amicale des Bleues, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Australie – France

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur le dernier match de préparation des Bleues

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax.

Nos pronostics Australie – France

► Le pari « Victoire Rennes ou match nul » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Gouiri ou Kalimuendo buteur » est coté à 1,88 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 276€ (376€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Rennes » est coté à 2,75 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 450€ (550€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

Lens entame la dure saison de la confirmation

Le Racing Club de Lens sort d’une saison exceptionnelle, conclue en 2e position avec un seul point de retard sur le Paris Saint Germain. Grâce à ce résultat, le club nordiste va retrouver les joies d’une compétition européenne et plus particulièrement celle de la Ligue des Champions. L’intersaison a été agitée du côté lensois avec notamment le départ du capitaine Seko Fofana et du buteur Loïs Openda. Pour remplacer ces 2 éléments importants, le Racing a misé sur les Guivalogui, Diouf, Cortes ou Spierrngs. Pour leur première de la saison, les hommes de Franck Haise sont parfaitement rentrés dans leur match en marquant rapidement 2 buts à Brest. Par la suite, les Lensois ont déchanté en encaissant 3 buts pour finalement s’incliner en terre bretonne (3-2). Les partenaires du capitaine Brice Samba retrouvent ce dimanche leur superbe public de Bollaert avec l’envie de se racheter après ce premier faux-pas.

Rennes semble en train de passer un cap

L’an dernier, Rennes a connu une saison avec des hauts et des bas. Lors des premiers mois, les Rennais se sont montrés magistraux, luttant pour le podium lors de la trêve mais la suite fut nettement plus délicate puisque le club breton a coincé suite à la sévère blessure de Martin Terrier. Finalement, grâce à un coup d’accélérateur dans la dernière ligne droite, les Rouge et Noirs ont décroché une place en Ligue Europa (4e de Ligue 1 au classement final). Cet été, le club breton a vendu Majer, Traoré, et Ugochukwu, mais a su attirer Ludovic Blas, Enzo le Fée ou Nemanja Matic. Lors de la 1re journée, Rennes est la formation qui a le plus impressionné en claquant un 5-1 contre Metz tout juste promu. Lors de cette rencontre, les Gouiri, Kalimuendo ou Doku ont marqué, tout comme le jeune Salah auteur d’un doublé. Même si sa place de leader est anecdotique à la veille de la 2e journée, Rennes semble tout de même en train de s’installer durablement dans les top équipes françaises.

Peu d’absences pour ce Lens – Rennes

Entré en cours de jeu face à Brest, le milieu lensois Thomasson a été exclu 14 minutes plus tard. Cependant, l’ancien milieu de terrain de Strasbourg a vu sa sanction être annulée, ce qui lui permettra d’être présent pour ce choc face à Rennes. En revanche, Cabot, Saïd et Farinez devraient rester blessés. En face, Rennes sera a priori au complet si l’on excepte l’absence longue durée de Martin Terrier, blessé face à Nice la saison passée.

Les compositions probables pour ce Lens – Rennes :

Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Machado – Sotoca, Guilavogui, Fulgini.

Rennes : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert (ou Belocian) – Bourigeaud, Santamaria, Le Fée – Doku, Kalimuendo, Gouiri.

Lens face au casse-tête rennais

Meilleure équipe de Ligue 1 à domicile la saison passée (1 seule défaite), Lens a en revanche mal commencé son nouvel exercice. Simple erreur de début de parcours ou souci mental pour le démarrage de cette saison attendue comme celle de la confirmation. Difficile à dire mais difficile aussi d’imaginer le Racing de la saison dernière perdre après avoir mené 2-0. Impression sur son 1er match face à Metz (5-1), Rennes pourrait venir à Bollaert prendre au moins 1 point, boosté par son attaque de feu qui a su marquer 5 buts aux promus messins.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Lens Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !