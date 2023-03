Pronostic Lens Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pronostic Lens Lille : le Losc ne perd pas le derby du Nord

Dans la continuité de sa belle saison dernière, Lens fait à nouveau belle impression cette saison et occupe le 4e rang de Ligue 1. Les Sang et Or sont dans la course pour s’adjuger un strapontin européen, mais il va leur falloir reprendre une dynamique positive. En effet, moins à leur avantage depuis quelques semaines, ils n’ont gagné qu’un seul de leurs 6 derniers matchs de championnat, pour 3 matchs nuls et 2 défaites. Cette semaine, la formation artésienne n’a pas démérité, mais a chuté à Nantes dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France (2-1). Ces résultats en dents de scie coïncident avec la baisse de régime de certains cadres, à l’image du capitaine Seko Fofana qui affiche un déchet technique important en ce moment. Au regard de la montée en puissance de certains poursuivants, Lens serait bien inspiré de réagir sous peine de laisser échapper une qualification européenne qui semblait pourtant lui tendre les bras.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Lille est actuellement 6e de Ligue 1 et concède 6 unités de débours sur son adversaire du jour. Depuis le coup d’envoi du championnat, les Dogues déploient un jeu très attrayant sous la houlette du technicien portugais Paulo Fonseca. Ils n’ont pas tout le temps été récompensés de leurs efforts, mais ils semblent en revanche avoir trouvé la bonne carburation depuis quelques semaines. Le LOSC a récemment mis un terme à une belle série de 3 matchs sans revers (2 victoires et 1 match nul) en s’inclinant, de façon très frustrante, dans l’antre du PSG à la suite de 2 buts encaissés en toute fin de rencontre (4-3). Le week-end dernier, les coéquipiers de Jonathan David, 2e meilleur buteur de L1 avec 15 réalisations, ont repris leur marche en avant en dominant Brest à la maison (2-1). Dans ce derby très attendu par les supporters des deux formations, Lille peut confirmer ses belles dispositions actuelles en prenant au moins un point à Bollaert.

► Le pari « Match nul ou victoire Lille » est coté à 1,48 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (266€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « David buteur » est coté à 2,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 360€ (460€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce pronostic Lens Lille :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lens Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Tactique : les clés du derby du Nord Lens-Lille