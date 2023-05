Pronostic Inter Milan Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan s’assure le Top 4 face à l’Atalanta

Dans ce sprint final, l’Inter avait trois objectifs avec la Ligue des Champions, la Coppa Italia et une place dans le Top 4 de Serie A. En s’imposant en milieu de semaine face à la Fiorentina (2-1) grâce à un doublé de l’inévitable Lautaro Martinez, la formation intériste a rempli l’un de ses premiers objectifs. Ce samedi, les protégés de Simone Inzaghi pourraient officiellement décrocher une place dans le Top 4 en contenant l’Atalanta Bergame. En effet, l’Inter occupe la 3e position de Serie A avec 5 points d’avance sur le 5e qui n’est autre que l’Atalanta Bergame. Après, cela dépendra évidemment de la confirmation des 10 points de pénalité infligés à la Juve. Lors des 10 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues, les Nerazzurri se sont imposés à 9 reprises pour une défaite sur la pelouse du champion, le Napoli. Lors de cette rencontre, les Intéristes ont payé leur infériorité numérique (3-1). En milieu de semaine, l’Inter avait l’opportunité de se racheter en finale de la Coupe d’Italie. Mis sous pression par une Fiorentina offensive, les Lombards ont encaissé un but dès la 3e minute. Il aura fallu plus de 20 minutes aux Intéristes pour imposer leur emprise sur le jeu, avec un Lautaro dans tous les bons coups. Le capitaine avait tout d’abord offert une offrande à Dzeko que le Bosnien a envoyé en tribune, avant de prendre lui-même les choses en main avec un très beau doublé. Depuis quelques temps, Inzaghi n’hésite pas à faire tourner son effectif pour conserver de la fraicheur. Ce samedi, l’attaque devrait être conduite par Lukaku, qui joue le rôle de supersub en ce moment (4 buts sur les 6 derniers matchs).

De son côté, l’Atalanta abat l’une de ses dernières cartes pour décrocher une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Très intéressante lors des exercices précédents, la Dea fait mieux que la saison dernière puisqu’elle sera européenne. Ce changement s’explique par un renouvellement des cadres. En effet, le club bergamasque s’appuie désormais sur les Koopmeiners, Hojlund, Lookman ou Scalvini. Battue à 10 reprises cette saison, l’Atalanta reste dans le coup car les formations milanaises ont elles aussi perdu de nombreux points en route. Ce samedi, les Bergamasques n’auront pas le choix et doivent s’imposer pour décrocher la C1. Lors des dernières semaines, les hommes de Gasperini ont perdu face à la Juventus (0-2) et contre la Salernitana (1-0) avant de se reprendre le week-end dernier face à un Hellas Vérone (3-1) relégable. A domicile et en grande forme, l’Inter devrait s’imposer pour s’offrir un dernier déplacement tranquille au Torino.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

