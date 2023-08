Pronostic Grenoble Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Grenoble – Troyes enlevé !

Grenoble a signé une saison dernière intéressante l’an passé pour la première de Vincent Hognon sur le banc isérois. Sur sa lancée, l’ancien coach messin et ses protégés réalisent une entame canon. En effet, en déplacement dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard lors de la 1ère journée, le GF38 s’est imposé dans les ultimes secondes grâce à Bamba (0-1). Cette rencontre avait été très plaisante et avait vu le gardien grenoblois Maubleu sortir le penalty de Charbonnier. Fort de ce succès, Grenoble a enchaîné au stade des Alpes en disposant du Paris FC (2-0) sur des réalisations de Touraine et Sbai. Avec ces deux joueurs, Hognon dispose d’un effectif de qualité complété par les Benet, Bamba, Joseph mais aussi Sylvestre recruté cet été.

En face, Troyes est un club habitué à faire le yoyo entre la Ligue 1 et la L2. Après avoir obtenu son maintien il y a un peu plus d’un an, l’ESTAC n’a pas survécu aux 4 relégations de Ligue 1 l’an passé. Toujours entraîné par l’Australien Kisnorbo malgré ses mauvais résultats, Troyes vise désormais la montée en L1. Bien rentré dans sa saison, le club troyen est parti pied au plancher face à Dunkerque en inscrivant 2 buts très rapidement. Incapable de tenir le score, l’ESTAC s’est ensuite fait rejoindre (2-2). Lors de la dernière journée, Troyes s’est repris devant son public en prenant largement le dessus sur Laval (3-1) avec un Ilic dans tous les bons coups. Revenu de son prêt chez le dauphin du championnat serbe, l’attaquant pourrait être l’une des révélations de l’année. Fort sur le plan offensif, Troyes doit régler ses largesses défensives pour espérer jouer les premiers rôles. Cette affiche entre 2 équipes en forme pourrait donc nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

