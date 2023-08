Pronostic Grenoble Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble et Bastia se neutralisent

L’arrivée de Vincent Hognon en décembre 2021 a été bénéfique pour Grenoble qui se trouvait à ce moment-là en danger. Depuis, l’ancien coach du FC Metz a permis à sa formation de décrocher un maintien, et de progresser avec une 10e place la saison passée. Lors de l’intersaison, le GF38 a effectué un recrutement judicieux avec Sylvestre, Joseph ou Postolachi. Les Grenoblois ont débuté par une victoire de prestige à Geoffroy-Guichard (0-1) obtenue dans le temps additionnel. Ensuite, les Isérois ont enchaîné face au Paris FC (2-0). Lors des deux dernières journées, le club grenoblois a été tenu en échec par Troyes (0-0) et Auxerre (0-0), deux formations reléguées de Ligue 1. Malgré un calendrier difficile, Grenoble a réalisé des résultats intéressants et impressionne par sa solidité (0 but encaissé).

En face, Bastia est attendu parmi les outsiders lors de cette saison. La saison passée, le club corse a signé un très bon exercice conclu en 4e position derrière le trio Le Havre, Metz et Bordeaux. Pour commencer cette nouvelle saison, le Sporting se déplaçait sur la pelouse du promu Concarneau (0-0). De retour dans son enceinte, Bastia s’est tranquillement imposé contre Valenciennes (3-0), avant de s’incliner à Amiens (2-1). Frustré par ce dernier résultat, Placide a craqué et s’est fait expulser alors que le match venait de se conclure. Le gardien était absent lors du succès obtenu à Furiani contre Troyes (3-2) et le sera de nouveau à Grenoble. Face à l’ESTAC, les hommes de Brouard ont effectué une remontada puisqu’ils étaient menés de 2 buts à la pause. Cette affiche entre équipes en forme pourrait voir les 2 formations se neutraliser pour terminer sur un nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

