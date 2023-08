Pronostic Fenerbahce Twente : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue Europa Conférence

Le Fenerbahce s’en sort face à Twente

La principale affiche des barrages de Conference League oppose le Fenerbahce à Twente. A l’instar de Galatasaray, le Fener’ s’est montré très actif lors du mercato pour attirer Tadic (Ajax), Under (OM), Fred (Man U), Kent (Rangers), Djiku (Strasbourg) ou Edin Dzeko (Inter). A noter également que dans le sens des départs, le club turc a perdu sa pépite Arda Güler (Real Madrid). Pour son entrée en lice dans ces tours préliminaire, le Fener’ s’est amusé face aux moldaves de Zimbru Chisinau (9-0). Toujours aussi impressionnants, les Turcs ont ensuite dominé Maribor (6-1). Sur la scène nationale, le Fener’ a confirmé ses ambitions en dominant en ouverture de son championnat Gaziantep (2-1) sur un doublé de l’ancien intériste Dzeko. Avec ses recrues plus les joueurs encore en club comme Batshuayi, King ou Kahveci, le Fenerbahce dispose d’un groupe capable d’évoluer sur tous les fronts.

En face, Twente avait fini en 5e position d’Eredivisie. Contrairement à la plupart des autres championnats, les Pays-Bas ont décidé d’organiser des playoffs pour participer à ces barrages de la Conference League en opposant les équipes classées de la 5e à la 8e place. Au final, ces matchs n’auront pas eu d’impact puisque Twente s’est imposé. Pour ses débuts dans ces barrages de Conference League, le club batave a souffert pour se défaire de Hammarby (2-1 en cumulé) avec une prolongation disputée lors du retour. Ensuite, les hommes de Joseph Oosting ont connu moins de problèmes face à Riga (5-0). De plus, le club néerlandais a très bien débuté sa saison en Eredivisie avec des succès face à Almere City (1-4) et contre Zwolle (3-1). Dans cette formation, on retrouve un joueur passé par l’AS Saint-Etienne, Ricky van Wolfswinkel, qui est actuellement le meilleur buteur du club. A l’image de son mercato ambitieux, le Fener’ veut sortir les dents pour ce barrage face à Twente.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

