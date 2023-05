Pronostic Empoli Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus se reprend face à Empoli

À 3 journées de la fin, Empoli est assuré de conserver sa place dans l’élite, car il dispose de 9 points de plus que le Hellas Vérone. La formation toscane a su se ressaisir dans ce sprint final en dominant Bologne, la Salernitana et en signant un nul le week-end dernier face à la Sampdoria. Lors de cette rencontre, les Toscans se sont retrouvés derrière au tableau d’affichage, mais ont égalisé au bout du temps additionnel face à une Samp’ déjà reléguée. Ce lundi, Empoli n’aura rien à perdre face à la Juve et va vouloir briller dans cette rencontre de prestige. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme Caputo, Destro ou Pjaca.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Juventus est sortie perdante d’une superbe demi-finale de Ligue Europa face à Séville. Dans une rencontre ouverte, les deux équipes se sont créé de nombreuses opportunités. La Vieille Dame avait pensé faire le plus dur en ouvrant le score par son attaquant en forme Vlahovic (13 buts cette saison dont 10 en championnat), mais a été rejointe quelques minutes plus tard. Ensuite, les Bianconeri se sont fait surprendre lors de la prolongation. De retour en Serie A, la Juventus va tenter d’officialiser sa participation à la prochaine Ligue des champions en prenant 3 points supplémentaires à Empoli. Par la suite, le club turinois devra faire avec les décisions des tribunaux concernant la pénalité de 15 points, et peut-être d’autres sanctions. Ayant besoin de finir au plus haut, Allegri devrait aligner une équipe compétitive avec Vlahovic, Rabiot, Di Maria ou Locatelli pour aller chercher une 4e victoire consécutive en Serie A (2-1 contre Lecce, et 2-0 contre Cremonese et Atlanta). Déterminée à relever la tête après son revers en C3, la Juve devrait dominer une équipe d’Empoli qui ne joue plus rien, dans un nouveau match avec peu de buts.

► Le pari « Victoire Juventus et Moins de 4,5 buts » est coté à 1,95 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 195€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Vlahovic buteur » est coté à 2,37 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 237€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Empoli – Juventus avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Empoli Juventus encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Massimiliano Allegri : « Je suis désolé, mais nous ne pouvions pas en faire plus »