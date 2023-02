Pronostic Elche Betis Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis Séville fait le taf face à Elche

La 23e journée de Liga ouvre avec un duel déséquilibré sur le papier entre la lanterne rouge, Elche, et une formation du Betis qui joue les premiers rôles. Les Franjiverde végètent en fin de classement depuis le début de saison et semblent se diriger tout droit en Liga2. En effet, les hommes de Pablo Machin accusent déjà 13 points de retard sur le premier non relégable, Almeria. Les bilans d’Elche sont tout simplement catastrophiques, avec une seule victoire obtenue récemment face à Villarreal, mais surtout les pires attaques et défenses de la Liga. Depuis son seul succès obtenu face au Sous-Marin jaune, Elche n’a pas su confirmer puisqu’il a été battu deux fois la semaine dernière : largement par le Real à Madrid (4-0), puis à domicile contre l’Espanyol Barcelone (0-1).

De son côté, le Betis Séville est dans une dynamique diamétralement différente, puisqu’il lutte pour une place dans le top 4 qui lui permettrait de disputer la prochaine Ligue des champions. Cinquième de la Liga, le Betis compte 4 points de retard sur l’Atlético qui affronte le Real Madrid ce week-end. La bande de Pellegrini a une belle carte à jouer lors de ce déplacement chez la lanterne rouge. Récemment, le club andalou s’est imposé sur le terrain d’Almeria (2-3) avant de faire le taf à domicile contre Valladolid (2-1). Ces succès ont relancé la dynamique du Betis qui s’était incliné au préalable contre le FC Barcelone et le Celta Vigo. La formation andalouse possède un effectif de premier plan avec Nabil Fekir champion du monde en 2018, Canales passé par le Real, ou l’international portugais Carvalho. Si le meilleur buteur Borja Iglesias est un peu moins bien, le retour en forme de Canales (3 buts sur les 3 derniers matchs) et Juanmi sont une bonne nouvelle pour Pellegrini. Face à la lanterne rouge, le Betis devrait faire le taf en s’imposant contre Elche pour mettre la pression sur l’Atlético.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

