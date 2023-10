Pronostic Corée du Sud Tunisie : Analyse, cotes et prono du match amical

La Corée du Sud s’impose contre la Tunisie à la maison ?

Intéressante au Mondial au Qatar, la Corée du Sud s’était hissée en huitième de finale où elle avait subi la loi du Brésil. Avant cela, les Coréens avaient fini en seconde position d’un groupe homogène derrière le Portugal, mais devant l’Uruguay ou le Ghana. Depuis l’élimination face à la Seleção, Jurgen Klinsmann a repris les rênes de l’équipe. La Corée du Sud a connu une baisse de régime après son 8e de finale de Coupe du monde au Qatar, avec des résultats très moyens, tous en amical : défaite contre le Pérou (0-1), deux matchs nuls face au Salvador (1-1) et au Pays de Galles (0-0), mais un succès contre l’Arabie saoudite (0-1) lors du dernier match. Cette fois-ci, toutes les « stars » évoluant dans les grands championnats européens seront bien présentes. La défense sera dirigée par l’excellent Kim Min-jae (Bayern Munich, 51 sélections), le milieu sera contrôlé par les intéressants Lee Jae-sung (Mayence, 73 sélections, 9 buts), Jeong Woo-yeong (Stuttgart) et Hong Hyun-seok (La Gantoise). Le secteur offensif est très bien garni avec la présence du néo-Parisien Lee Kang-in (14 sélections), de Hwang Hee-chan (Wolverhampton, 55 sélections, 10 buts), de l’ancien Bordelais Hwang Ui-jo (Norwich, 57 sélections, 17 buts), du prolifique Cho Gue-sung (Midtjylland, 26 sélections, 7 buts), et évidemment le capitaine Son Heung-min (Tottenham, 113 sélections, 37 buts).

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

En face, la Tunisie n’avait pas atteint la phase finale de la Coupe du monde au Qatar, contrairement à son adversaire du jour, malgré sa victoire contre l’équipe de France pour son dernier match de poule. Depuis, les Aigles de Carthage ont terminé à la première place de leur groupe de la qualification pour la CAN, devant la Guinée équatoriale, le Botswana et la Libye. Dernièrement, les Tunisiens ont dominé le Botswana (3-0) et la redoutable équipe d’Égypte (3-1). Plusieurs joueurs sélectionnés évoluent à haut niveau, à commencer par les défenseurs Drager (FC Bâle) et Talbi (Lorient), les milieux Rafia (Lecce), Mejbri (Manchester United), Ben Slimane (Sheffield United), Laïdouni (Union Berlin) et l’important Skhiri (Eintracht Francfort, 56 sélections, 3 buts). En attaque, les deux joueurs clé sont les attaquants Msakni (Al Arabai, 94 sélections, 20 buts) et Naïm Sliti (Al Ahli Doha, 69 sélections, 14 buts). Bien qu’en forme, cette sélection tunisienne semble moins bien armée que la bande de Son, qui risque de l’emporter sur son sol. Pour ce match disputé à Séoul, la Corée du Sud devrait enchainer après sa victoire face à l’Arabie Saoudite face à une Tunisie fatiguée de son long voyage.

► Le pari « Victoire Corée du Sud » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 180€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Corée du Sud gagne & +1,5 buts dans le match » est coté à 2,33 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 233€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Corée du Sud – Tunisie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Corée du Sud Tunisie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Lee Kang-in et la Corée du Sud remportent la médaille d’or aux Jeux asiatiques