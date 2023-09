Pronostic Chili Colombie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

La Colombie confirme au Chili

Le Chili fut l’une des nations les plus fortes du continent sud-américain lors des 10 dernières années. En effet, la génération dorée de Sanchez ou Vidal a remporté à 2 reprises la Copa América en dominant les 2 fois l’Argentine en finale, en 2015 et 2016. Comme de nombreuses autres sélections, le Chili subit de plein fouet le vieillissement de ses stars, puisque la Roja a manqué les 2 dernières Coupes du monde et ne brille plus spécialement en Copa América. Pour ses débuts dans ces éliminatoires, la sélection chilienne a confirmé ses difficultés actuelles en encaissant un lourd revers chez l’Uruguay de Bielsa (3-1). Contrairement à son adversaire, le Chili n’avait pas spécialement opéré de lifting et s’appuyait toujours sur Vidal, Pulgar, Medel ou Aranguiz. Absent du 1er match, l’ancien Marseillais Alexis Sanchez devrait faire son retour ce soir.

En face, la Colombie a également connu de belles heures avec notamment le duo Falcao – James Rodriguez devant. Présents en Russie en 2018, los Cafeteros ont en revanche manqué de peu leur parcours de qualification pour le Mondial 2022 (6es juste derrière le barragiste). Les Colombiens avaient relevé la tête en se montrant bien plus solides lors de la dernière ligne droite des éliminatoires. Sur cette lancée, la sélection colombienne a réalisé une très bonne campagne de matchs amicaux ces derniers mois avec un excellent bilan de 7 victoires pour 2 nuls. Cette dynamique s’est matérialisée lors de la 1re journée avec une victoire à domicile sur le Venezuela (1-0). Dans cette rencontre qu’ils ont largement dominée, les Colombiens ont fait la différence par l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort, Rafael Borré. Dans cette sélection, on retrouve aussi Luis Diaz (Liverpool), Lerma (Crystal Palace), Cuadrado (Inter), Mina (Fiorentina) ou Sinisterra (Bournemouth). Sur un excellent « run », la Colombie devrait ramener un résultat de son déplacement au Chili.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

