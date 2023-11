Pronostic Chelsea Manchester City : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester City évite le coups de Blues à Chelsea

Un Chelsea – Manchester City en Premier League est toujours une affiche appréciée. Pourtant, la formation londonienne est bien loin de son niveau d’il y a 3 ans lorsqu’elle remportait la Ligue des Champions face à ces mêmes Skyblues. En effet, Chelsea a connu de nombreux changements avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire. Ce dernier a investi des millions pour reconstruire une équipe. Malgré toutes ces arrivées, les Blues sortent d’un exercice décevant où ils ont été bien loin d’accrocher une place européenne. Pour repartir sur un nouveau cycle, le club londonien a misé sur Pochettino cet été. L’Argentin a également connu des débuts compliqués. L’ancien coach du PSG doit redonner un style de jeu à un groupe composé de nombreux nouveaux éléments et n’a pas été aidé par des absences importantes puisque les Nkunku, W. Fofana, Chilwell, Reece James ont tous connu des blessures longues. Progressivement, la formation londonienne retrouve tous ses joueurs. L’international Nkunku est proche d’un retour mais devrait être préservé ce dimanche pour être lancé après la trêve internationale. Seulement 10e de P à l’orée de cette journée, Chelsea vient de disputer son meilleur match le week-end dernier à Tottenham. En effet, dans une rencontre ouverte, les Blues ont profité de l’indiscipline des Spurs (qui ont fini à 9) pour s’imposer (1-4) avec un triplé de Jackson. Lors de cette rencontre, les Londoniens ont montré des choses intéressantes offensivement mais aussi des fragilités défensives, qui pourraient couter chères face à une équipe comme City.

Justement, Manchester City a repris la tête de PL suite à la défaite de Tottenham face à Chelsea. Les hommes de Guardiola viennent également de valider leur ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions en remportant leur 4e match dans une poule largement à leur portée. Depuis le début de saison, les Cityzens ont déjà connu quelques faux-pas loin de leur base en s’inclinant à Wolverhampton et Arsenal en PL, et contre Newcastle en Carabao Cup. Cette donnée devrait offrir un peu d’espoir à Chelsea. Cependant, les Skyblues restent sur une démonstration en déplacement à Old Trafford face à Man U dans le derby (0-3). Face au laxisme de la défense londonienne, les Haaland, Alvarez ou Doku pourraient se faire plaisir pour confirmer la place de leader des hommes de Guardiola. En milieu de semaine, les Skyblues se sont tranquillement imposés à domicile contre les Young Boys de Berne (3-0) sans forcer leur talent mais avec un doublé d’Haaland toujours stratosphérique. Malgré un léger regain de forme, Chelsea devrait subir la puissance de feu de Man City.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

