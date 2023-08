Pronostic Chelsea Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea et Liverpool dos à dos

La 1ère journée de Premier League nous offre déjà une incroyable affiche entre Chelsea et Liverpool, qui font partie des déceptions de la saison dernière. En effet, ces deux équipes étaient vues comme des concurrents à Manchester City et ont connu les pires difficultés, surtout pour les Blues. Malgré de lourds investissements, le club londonien a fini 12e de Premier League à 45 points de Man City et à 23 unités des Reds. Cet été, les dirigeants de Chelsea ont jeté leur dévolu sur Mauricio Pochettino pour relancer le club londonien. Le technicien argentin dispose d’un effectif pléthorique puisque le club s’est montré de nouveau très actif sur le marché des transferts avec les Nkunku, Disasi, Jackson, Ugochukwu ou Malo Gusto. Dans le sens des départs, les Mount, Havertz, Kovacic, Pulisic ou Loftus-Cheek ont rapporté près des 200 millions aux finances des Blues. La préparation estivale a été marquée par les blessures de deux internationaux français, Christopher Nkunku et Wesley Fofana, qui seront donc absents pour ce choc. Pendant l’intersaison, Chelsea a su rester invaincu malgré une belle adversité (1-1 face à Dortmund notamment).

En face, Liverpool a limité la casse la saison dernière en terminant en 5e position, mais ne participera donc pas à la prochaine Ligue des Champions. Suite à cet exercice délicat, Jurgen Klopp a décidé d’apporter du changement dans son équipe en permettant le départ de cadres, notamment au milieu de terrain, puisque les Henderson, Fabinho, Keita, Milner, Oxlade-Chamberlain ou Firmino sont partis défendre de nouvelles couleurs. Très actif, le club de la Mersey s’est renforcé en attirant Mac Alllister ou Szobozlai, tandis qu’un accord record semble avoir été trouvé avec Brighton pour la venue de Caicedo. Cet été, Liverpool a disputé plusieurs rencontres amicales où le potentiel offensif des Reds s’est signalé avec des réalisations des Nunez, Salah, Diaz, Jota ou Gakpo. Déterminé à relancer Liverpool, Klopp devrait instaurer un nouveau système de jeu avec un Trent Alexander-Arnold souvent présent dans le cœur du jeu comme il l’avait fait l’an passé. Les dernières confrontations entre Chelsea et Liverpool ont souvent déçu avec des rencontres peu spectaculaires. Lors de cette 1ère journée, ce match entre 2 formations convalescente pourrait nous valoir un match sans vainqueur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

