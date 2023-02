Pronostic Caen Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen et Grenoble se neutralisent

Depuis son retour en L2, le Stade Malherbe de Caen fait partie des équipes qui sont annoncées chaque été comme l’un des candidats à la montée. Avec 7 points de retard sur Sochaux, le club normand devrait se contenter de finir tranquillement cet exercice. 8e, Caen se montre trop irrégulier pour se mêler à la course pour la montée. En clôture de la 23e journée, les Caennais ont signé un bon nul sur la pelouse d’une équipe messine qui tente de retrouver la Ligue 1 (0-0). Capable de tenir tête à l’une des meilleures équipes actuelles de L2, le club normand passe aussi parfois à travers comme lors de son déplacement à Annecy (2-0), promu l’été dernier. À domicile, Caen se montre solide avec un seul revers concédé depuis l’entame de saison face à Quevilly Rouen (0-1). Après avoir signé 3 nuls à d’Ornano, les partenaires d’Alexandre Mendy se sont imposés contre Bastia (3-1) lors de la dernière journée disputée à la maison.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

5e, Grenoble est en embuscade dans la course à la montée. En effet, le club isérois n’accuse que 3 points de retard sur Sochaux. À l’inverse de Caen, la formation grenobloise se montre très régulière dans ses prestations. Dernièrement, le GF38 avait dominé Quevilly Rouen et Nîmes, mais n’a pas su enchaîner le week-end dernier en étant tenu en échec à domicile par Pau (1-1). Les hommes de Vincent Hognon ont certainement payé leurs efforts de milieu de semaine avec leur qualification en quarts de finale de Coupe de France à la suite de leur succès à Vierzon (0-1). Au prochain tour, les Grenoblois retrouveront l’Olympique lyonnais dans un derby. Dans cette affiche entre deux équipes de haut de tableau qui sont finalement assez proches et qui restent chacune sur un partage des points, on pourrait voir les 2 formations se neutraliser et se quitter sur un match nul.

► Le pari « Match nul » est coté à 3,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 320€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Caen – Grenoble :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Caen Grenoble encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !