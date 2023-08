Pronostic Cadiz Alaves : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Alaves peut venir chercher un résultat à Cadiz

Sauvé sans briller l’an dernier grâce à sa 14e place au classement et à ses deux petites longueurs d’avance sur le premier relégué, Cadiz risque à nouveau de vivre une année assez difficile dans l’élite espagnole. Il faut dire que le Bateau Pirate n’a pas particulièrement impressionné lors de ses rencontres amicales. Battus par les promus de Las Palmas (0-1), les Andalous ont ensuite livré des prestations plutôt solides à défaut d’être emballantes contre Lecce (1-1) et Cordoba (1-1), pensionnaire de 3ème division espagnole.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, le Deportivo Alavés fait son retour en Liga après avoir dû passer une petite saison à l’échelon inférieur l’an dernier. 4e de la saison régulière, les Babazorros ont dû sortir vainqueur des play-offs pour obtenir leur billet pour la première division où l’objectif sera clair : obtenir le maintien le plus rapidement possible. Cet été, les Basques ont disputé 5 matchs amicaux et affiché un bilan de 3 victoires décrochées face au Racing Santander (1-2), Tenerife (0-1) et Osasuna (2-3) et deux défaites concédées contre Valence (2-0) et Burgos (2-1). Aucune de ces deux formations ne semblent donc particulièrement impressionnantes avant d’aborder cette première journée et il est pourrait être intéressant de partir sur le double chance en faveur des visiteurs sans doute très enthousiastes pour leur retour dans l’élite.

► Le pari « Match nul ou victoire Alavès » est coté à 1,70 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 165€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Le pari « Match nul » est coté à 3,10 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 310€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Cadiz Deportivo Alaves :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Cadiz Deportivo Alaves détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !