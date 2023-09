Pronostic Brighton AEK Athènes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Brighton réussit sa première européenne ?

Sa 6e place parmi les cadors de Premier League a permis à Brighton de se qualifier directement en Ligue Europa. Pour sa toute première, le club anglais se retrouve dans un groupe compliqué composé de l’Ajax, de l’OM et donc de l’AEK, mais va pouvoir compter sur la confiance engrangée en ce début de championnat pour tenter de décrocher de bons résultats. En effet, l’équipe de De Zerbi a bien démarré avec 4 victoires en 5 journées de PL, dont des succès de prestige contre Newcastle (3-1) et Man United (3-1). Le tout malgré la vente de gros éléments au mercato, comme Mac Allister parti à Liverpool, Caicedo, et le gardien Sanchez, partis tous les deux à Chelsea. Mais le recrutement intelligent a rapidement comblé le vide, avec les arrivées notamment de Fati en prêt, João Pedro, Baleba (ex-Lille), et le gardien Verbruggen. Ces recrues viennent compléter un groupe très prometteur avec une attaque composée de Mitoma, en forme olympique depuis le coup d’envoi de la saison, et de Ferguson qui a inscrit un triplé face à Newcastle. Seuls Enciso et Moder devraient manquer cette première journée (blessés), mais Brighton est favori au vu de la différence d’effectif. Attention cependant au tenant du titre du championnat grec qui ne se laissera pas faire.

L’AEK a bien lancé sa saison avec de larges victoires contre le Shakhtar (5-0), Antwerp (3-0) et Trabzonspor (3-1) en préparation, et en sortant un habitué de la C1, le Dinamo Zagreb (4-3 en cumulé) en qualifications. Antwerp a ensuite pris sa revanche face aux Grecs (1-3) en barrages de Ligue des champions, les envoyant directement en C3. En championnat, les Grecs restent invaincus après avoir disputé seulement trois rencontres (1v, 2n). Le club d’Athènes s’est renforcé cet été, avec l’arrivée de l’attaquant Ponce (ex-Lille), mais a perdu sur blessure son buteur prolifique Garcia (14 buts en 31 matchs la saison dernière). Deux joueurs manqueront sûrement cette confrontation, à savoir Gacinovic et Pizarro, mais les Grecs pourront compter sur Zuber, ancien joueur expérimenté de Bundesliga, le défenseur central croate Vida, ou encore l’ancien Monégasque Djibril Sidibé. Cette équipe aura du mal à venir faire un résultat, mais les Anglais risquent d’être longtemps tenus en échec face à une défense qui encaisse peu de buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

