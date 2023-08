Pronostic Brest Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes va chercher un résultat à Brest

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 1 nous offre un derby breton entre Brest et Rennes. Le Stade Brestois avait connu une première partie de saison compliquée mais avait ensuite redressé la barre lorsqu’Eric Roy est arrivé. L’ancien coach niçois réalise un très bon travail en Bretagne comme le prouve le début de saison de ses hommes. En effet, lors de la 1ère journée, les Brestois ont renversé le Racing Club de Lens (3-2) alors qu’ils étaient menés de 2 buts. Ensuite, sur la lancée de cette victoire, Brest est allé s’imposer sur la pelouse du promu havrais (1-2). Le week-end dernier, la bande à Eric Roy a vu cette belle dynamique s’arrêter avec un revers au stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (2-0). Les Bretons n’ont pas démérité mais sont tombés sur un très bon Pau Lopez. Malgré un calendrier chargé (Lens, OM et Rennes), Brest se montre solide dans cette entame de Ligue 1. Del Castillo est le symbole de la réussite brestoise du début de saison (3 buts et 1 passe décisive).

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de Bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

En face, le stade Rennais a des objectifs élevés cette saison. Passé au travers lors de la seconde partie l’an passé, Rennes avait tout de même fini en 4e position. Lors de l’intersaison, le club a perdu des éléments importants comme Traoré, Doku ou Majer mais s’est renforcé avec les Matic, Le Fée, Blas ou le turc Yildirim. Parti pied au plancher, Rennes a explosé Metz (5-1) lors de la 1ère journée avant de faire un bon nul à Lens (1-1). Le week-end dernier, les Rennais ont effectué une mauvaise opération en étant tenu en échec à domicile par le promu havrais (2-2). Cette performance est d’autant plus frustrante puisque les Rouge et Noir menaient de 2 buts et se sont même retrouvés en supériorité numérique. Déçu par ce résultat, Génésio devrait demander à ses hommes de se reprendre dans le derby. Avec son effectif de très grande qualité, Rennes devrait prendre au moins le point du nul contre Brest.

► Le pari « Victoire Rennes ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,54 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un Bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 215€ (130€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Victoire Rennes » est coté à 2,10 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un Bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 263€ (178€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Le pari « Gouiri ou Kalimuendo buteur » est coté à 1,72 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un Bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 231€ (146€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 100€ de paris gratuits pour continuer à parier.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Brest Rennes :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brest Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Romain Del Castillo : « Même dans la vie, j’adore faire plaisir aux autres »