Pronostic Brest PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG se change les idées à Brest

Engagé dans la lutte pour le maintien, Brest a réalisé une superbe opération le week-end dernier en s’imposant sur la pelouse d’un adversaire direct, Strasbourg (0-1), sur une réalisation de Franck Honorat. Ces 3 points permettent aux Bretons de sortir de la zone de rouge pour se retrouver en 15e position. Cependant, rien n’est encore gagné pour l’équipe dirigée par Eric Roy, car elle ne possède qu’une seule unité d’avance sur Auxerre, première formation relégable. Cette victoire est surtout venue casser une terrible série de 3 revers consécutifs face à Lille, Monaco et Montpellier. Pour affronter le PSG, Eric Roy devrait s’appuyer sur un groupe classique avec les Honorat, Le Douaron, Lees Melou ou Mounié.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Mercredi, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi d’exploit et s’est incliné en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (2-0). Les Parisiens ont réalisé une première période intéressante avec plusieurs opportunités à la clé, mais ont manqué d’efficacité sur le dernier geste. Désormais, le club de la capitale peut totalement se concentrer sur le championnat et la conquête d’un nouveau titre. Actuellement, les hommes de Galtier possèdent 8 points d’avance sur leur premier poursuivant, Marseille. Sur une série de 3 succès consécutifs en championnat, Paris veut s’imposer contre Brest pour oublier la déception de la Ligue des Champions et ne pas avoir à craindre une saison blanche. Le week-end dernier, les Parisiens avaient connu un match en dent de scie face à Nantes (4-2), marqué par le 201e but de Mbappé avec le club parisien. Pour ce déplacement en Bretagne, Galtier est privé de plusieurs joueurs puisque les Neymar, Marquinhos ou Mukiele sont tous blessés. Déterminé à se relancer, le PSG devrait logiquement s’imposer à Brest et consolider sa place de leader en Ligue 1.

► Le pari « Victoire PSG et Plus de 1,5 but » est coté à 1,48 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire PSG et Mbappé buteur » est coté à 1,75 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2

► Profitez de 100€ de Bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 250€ (350€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Brest PSG :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brest PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !