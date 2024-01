Pronostic Bordeaux Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers solide à Bordeaux

La 22e journée de Ligue 2 termine avec une très belle affiche entre Bordeaux et Angers. En début de saison, on pouvait imaginer que cette opposition mettrait aux prises 2 formations luttant pour monter en Ligue 1. Si Angers est dans le plan de marche, Bordeaux est loin du compte. Proche de monter l’an passé, le club girondin est très mal rentré dans cet exercice et s’est rapidement retrouvé détaché. Actuellement, Bordeaux occupe la 13e place du classement avec 7 points de retard sur le top 5. Pas toujours régulière, la bande de Riera s’est donné de l’air en milieu de semaine en dominant Valenciennes (3-1). Lors de cette rencontre, les Bordelais n’ont pas tout réalisé parfaitement, mais ont assuré l’essentiel en prenant les 3 points. Depuis quelques semaines, la formation girondine semble avoir retrouvé son efficacité offensive qui avait fait défaut lors des premiers mois, à l’image de Vipotnik, buteur lors des 3 dernières journées.

En face, Angers a fait partie des 4 formations reléguées de Ligue 1 à la suite du resserrement du championnat à 18 clubs. Contrairement à Bordeaux, le SCO est bien rentré dans sa saison et a pris confiance. Sur une excellente dynamique, la formation angevine avait fini l’année 2023 en tête du classement. Surprise à Bastia pour son 1er match en 2024 (défaite 2-0), la bande de Dujeux s’est reprise en milieu de semaine dernière face à Quevilly Rouen (3-2). Ce match a été cependant très compliqué, puisque le SCO a fait la différence dans le temps additionnel. El Melali a signé un doublé salvateur qui a permis à sa formation de reprendre la tête de la Ligue 2. Il est important de noter qu’Angers a creusé un écart, puisqu’il possède 7 points de plus que Grenoble, 3e. Plus solide que son adversaire, Angers devrait prendre au moins un point à Bordeaux.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

