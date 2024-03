Pronostic Benfica Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Un Benfica – Rangers avec des buts de chaque côté

Le Benfica a commencé cette campagne européenne en Ligue des champions, mais n’a pas brillé. Finalement, les Portugais ont réussi à accrocher la 3e place de leur poule en s’imposant lors de la dernière journée face à Salzbourg. Contraint de disputer un barrage, le club entraîné par Schmidt s’en est bien sorti face à Toulouse, qui aurait mérité de s’imposer lors du retour après une défaite de peu à l’aller (2-1). La baisse de régime du club portugais s’est confirmée lors des dernières journées de championnat, puisqu’il s’est tout d’abord incliné contre le Sporting en demi-finales de la Coupe du Portugal (2-1) avant d’être humilié dans le Classico face à Porto (5-0). À la suite de ce revers, les Benfiquistes ont reculé en 2e position derrière le Sporting. Ce jeudi, le Benfica va vouloir se reprendre et compte pour cela sur le réveil de Di María, João Mario, Neves, Kokcu ou Otamendi.

De leur côté, les Glasgow Rangers sont des miraculés de cette Ligue Europa, compétition qu’ils apprécient après avoir été finalistes il y a 2 saisons. En effet, la formation écossaise a réussi un exploit lors de la dernière journée de poule sur le terrain du Real Betis (2-3) qui lui a permis de faire coup double, se qualifiant directement pour les 8es de finale. En championnat, l’équipe entraînée par Philippe Clément a récemment repris les rênes du championnat devant le Celtic, mais a connu un faux pas le week-end dernier en s’inclinant à domicile contre Motherwell. Heureusement pour les Rangers, leurs adversaires du Celtic se sont également inclinés, ce qui leur permet de conserver la tête. Pour affronter le Benfica, le technicien belge devrait s’appuyer sur Roofe, Dessers, Silva ou Diomandé. Cette affiche entre le Benfica et les Rangers s’annonce indécise et spectaculaire, et on devrait voir des buts de chaque côté.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

