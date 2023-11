Pronostic Bayern Copenhague : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Bayern ne s’arrête pas face à Copenhague

Le Bayern était tombé dans un groupe qui semblait relevé avec notamment la présence de Manchester United, de Galatasaray et du FC Copenhague. Le club bavarois est cependant déjà qualifié et assuré de la 1re place du groupe après avoir remporté ses 4 premiers matchs face à Man U, Copenhague et à 2 reprises contre Galatasaray. Lors de son dernier match face à la formation turque, les hommes de Tuchel ont souffert mais ont réussi à s’imposer grâce à un doublé du buteur anglais Harry Kane toujours aussi performant. Le capitaine des Three Lions a parfaitement réussi son adaptation au sein du club bavarois avec 4 buts en LDC et pas moins de 18 en Bundesliga. Déjà assuré de participer aux 8e de finale, le Bayern pourrait faire tourner ce mercredi pour préserver certains cadres surtout que le week-end dernier, Tuchel n’a pas opéré le moindre changement. Cependant, le Bayern n’a pas l’habitude de galvauder des matchs de Ligue des Champions.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Copenhague est toujours dans le coup pour la qualif’ puisqu’il occupe la 2e place de ce groupe avec le même nombre de points que Galatasaray, et 1 de retard sur Manchester. Lors de la dernière journée, les Danois ont réalisé un véritable exploit en renversant Manchester United (4-3). Cette victoire confirme le potentiel de cette équipe auteur de très bonnes prestations, notamment lors du match aller face au Bayern (1-2) ou contre Man U à Old Trafford où les Danois ont raté l’égalisation sur penalty en fin de rencontre. Sur la scène nationale, Copenhague est toujours en tête de son championnat mais reste sur deux résultats décevants avec un nul contre Brondby et un revers face à Viborg, et fait face à la concurrence de Midtjylland. Dans cette formation, on retrouve les Elyounoussi, Lerager, Claesson ou Meling, bien connus des amateurs de L1 et de matchs internationaux. Malgré un turnover probable, le Bayern devrait s’imposer contre Copenhague et poursuivre son parcours sans faute dans cette Ligue des Champions.

► Le pari « Victoire Bayern avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,52 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 152€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « victoire Bayern et plus de 3,5 buts » est coté à 2,00 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bayern Munich – Copenhague :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Bayern Munich Copenhague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Si Thomas Tuchel était un animal, il serait une tortue