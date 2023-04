Pronostic Athletic Bilbao Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de la demi-finale retour de Coupe du Roi

L’Athletic Bilbao fait le taf face à Osasuna

La première demi-finale retour de Coupe du Roi nous offre un derby basque entre l’Athletic Bilbao et Osasuna. La formation dirigée par Ernesto Valverde doit s’imposer lors de cette rencontre, puisqu’elle s’est inclinée à l’aller (1-0). Le technicien espagnol est conscient que son équipe a les capacités pour refaire son retard, mais doit se méfier de cette équipe d’Osasuna. Très bon en Coupe lors des dernières saisons et historiquement, Bilbao espère disputer une nouvelle finale. Depuis son revers à l’aller, la formation basque s’est montrée plutôt solide avec un succès face à Valladolid (1-3) et des nuls contre le Rayo Vallecano (0-0) et Getafe (0-0) le week-end dernier. Lors de cette période, l’Athletic ne s’est incliné qu’une seule fois face au FC Barcelone (0-1), mais aurait mérité de prendre un point lors de cette rencontre. Pour tenter de refaire son retard, Bilbao compte sur un San Mames des grands soirs, mais aussi sur Muniain, Williams et son meilleur buteur Sancet (8 buts en Liga). De plus, le gardien international Unai Simon est de nouveau disponible.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Osasuna semble totalement focalisé sur cette demi-finale retour. En effet, depuis son succès à l’aller, le club de Pampelune a concédé des nuls en Liga contre le Celta de Vigo et Majorque, mais s’est incliné contre Valence (1-0) et Villareal (0-3). Lors de ces 4 journées, la formation basque n’a pas inscrit le moindre but. Rétrogradée désormais dans le ventre mou de la Liga, Osasuna est-elle en train de craquer ? La mission ne sera pas simple en tout cas ce mardi, car le club basque souffre souvent à San Mames, même s’il a obtenu un nul en Liga début janvier (0-0). Pour affronter Bilbao, Arrasate pourrait ne pas pouvoir compter sur l’un de ses éléments majeurs, Avila, touché. Dans un San Mames bouillant, l’Athletic Bilbao, club aux 23 Coupes du Roi, pourrait s’imposer face à Osasuna.

► Le pari « Victoire Athletic Bilbao » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Sancet buteur » est coté à 2,90 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 480€ (580€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Athletic Bilbao – Osasuna :

– 100€ DIRECT(Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Osasuna détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !