Pronostic Athletic Bilbao Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du Roi

Bilbao tient tête au FC Barcelone

L’affiche de ces quarts de finale de la Coupe du Roi nous amène à San Mames avec une opposition entre l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Le club basque réussit une excellente première partie de saison et se retrouve en 5e position avec le même nombre de points que l’Atlético de Madrid. Sur une très belle dynamique de près de 3 mois sans la moindre défaite, Bilbao a connu son 1er accroc le week-end dernier face à Valence (1-0). Malgré ce revers, l’Athletic reste impressionnant notamment dans son stade où il a seulement perdu lors de la 1re journée face au Real Madrid. En pleine forme, les Basques ont remporté 6 matchs de suite à San Mames et notamment au tour précédent face à Alaves (2-0) avec un doublé de Villalibre. Si Inaki Williams est absent puisqu’il dispute la CAN avec le Ghana, Valverde dispose d’un effectif au complet pour affronter le Barça.

En face, le FC Barcelone a récemment encaissé un lourd revers face au Real Madrid en Supercoupe d’Espagne. Avec l’élimination des Merengues dans cette Copa del Rey, le club catalan est devenu le grand favori de la compétition. Depuis la cuisante défaite face au Real, le Barça s’est difficilement imposé face à l’Unionistas en Coupe du Roi. Le week-end dernier, les partenaires de Koundé ont également eu du mal en Andalousie face au Real Betis, faisant la différence dans le temps additionnel (2-4). Le grand homme de la rencontre fut Ferran Torres, auteur d’un triplé. En cas de contre-performance, Xavi pourrait voir son avenir menacé, puisque sa formation accuse déjà 7 points de retard sur les leaders en Liga. Dans un San Mames bouillant et grand spécialiste de cette Coupe, l’Athletic Bilbao devrait tenir tête au FC Barcelone.

