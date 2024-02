Pronostic Athletic Bilbao Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Coupe du Roi

San Mames porte Bilbao face à l’Atletico

Ce jeudi, San Mames devrait être en ébullition pour le choc en demi-finale retour de la Coupe du Roi entre l’Athletic Bilbao et l’Atletico Madrid. En s’imposant au Wanda Metropolitano (1-0), les Basques se présentent dans une situation favorable mais se méfient de la bande à Simeone toujours capable de rebondissements. Lors des tours précédents, Bilbao avait marqué les esprits en sortant le FC Barcelone (4-2) après prolongation. Auteur d’une excellente saison, l’Athletic se trouve en 5e position du championnat avec 3 points de retard sur les Colchoneros et surtout 7 de plus que le Betis. Le week-end dernier, les Basques se sont inclinés face aux Andalous (3-1) dans un match marqué par l’expulsion de Nico Williams.

L’Atletico Madrid lance deux opérations remontada, la première en Copa del Rey face à l’Athletic Bilbao et la seconde en Ligue des Champions face à l’Inter. Contre les Italiens, les Madrilènes se sont donc logiquement inclinés 1-0 et devront s’imposer au retour pour espérer intégrer les quarts de finale. Les partenaires de Griezmann ne sont pas au mieux de leur forme puisqu’ils ont seulement remporté un match lors des 6 derniers disputés, face à Las Palmas. Privé de l’international tricolore blessé, la bande à Simeone n’a pas pu faire mieux qu’un nul sur la pelouse de la lanterne rouge Almeria (2-2). Depuis le début de saison, les résultats des Matelassiers en déplacement sont peu convaincants. L’Atletico s’était notamment incliné face à Bilbao en décembre (2-0). Dans un San Mames des grands soirs, l’Athletic Bilbao devrait prendre le dessus sur l’Atletico Madrid, dans un nouveau match fermé.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

