Pronostic Arsenal Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Arsenal – Liverpool avec des buts de chaque côté

L’affiche de la 23e journée de Premier League nous amène à l’Emirates Stadium avec l’opposition entre Arsenal et Liverpool. Avec près des deux tiers du championnat disputé, 3 équipes sont au coude à coude pour le titre en Premier League, puisque seulement 5 points séparent Liverpool, Arsenal et Man City. 3e de cette équation, les Gunners sont ceux qui jouent le plus gros lors de cette affiche puisqu’un revers face aux Reds devrait nous offrir un mano à mano entre la bande à Klopp et celle de Guardiola. En revanche, en cas de succès du club londonien, tout serait relancé avec 3 formations dans un mouchoir de poche. Après avoir connu un passage délicat, les hommes d’Arteta ont redressé la barre lors des 2 dernières journées en dominant Crystal Palace (5-0) à domicile avant de prendre le meilleur sur Nottingham Forest (1-2) en milieu de semaine. Lors de cette rencontre, Gabriel Jesus a été décisif sur les 2 buts, d’abord buteur puis passeur pour Bukayo Saka. Ce dimanche, Arsenal devrait vouloir marquer les esprits face à Liverpool pour montrer qu’ils sont bien présents dans la course au titre.

En face, Liverpool a su se réinventer cet été. Après avoir fini à une décevante 5e place, les dirigeants du club ont décidé de rajeunir l’effectif avec le recrutement des Szoboslai, Mac Allister, Gravenberch ou Endo. Ce choix s’avère payant puisque la bande à Klopp occupe la tête de la Premier League. En plus de son parcours en championnat, les Reds vont disputer la finale de la Carabao Cup face à Chelsea, les 8e de l’Europa League et les 8e de la FA Cup. Engagé sur tous les tableaux, Liverpool semble progresser à chaque match. Malgré des absences importantes lors des dernières semaines, la bande à Klopp a maintenu son niveau de performances. De plus, les jeunes appelés pour remplacer les stars blessées saisissent leur chance, à l’image d’un Connor Bradley impressionnant lors des derniers matchs. Solide défensivement, le jeune défenseur se montre très actif offensivement avec son 1er but face à Chelsea mais également 2 passes décisives. Face aux Blues, les Reds ont dominé outrageusement (4-1) malgré le manque de réussite de Darwin Nunez, auteur de 4 poteaux et l’absence de Salah. A noter que l’arbitrage a également été favorable aux partenaires de Van Dijk, qui aurait dû être sanctionné de penaltys. Sans Salah blessé, Liverpool impressionne mais s’attend à un gros test dans un Emirates qui s’annonce bouillant. Au vu des 2 premiers duels de la saison (victoire 2-0 et nul 1-1), Liv part avec un avantage ce choc devrait nous offrir un match spectaculaire avec des buts de chaque côté.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Liverpool prend le dessus sur Arsenal