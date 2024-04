Pronostic Arsenal Aston Villa : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal continue sa course en tête ?

Alors qu’ils avaient signé une de leurs 4 défaites en Premier League au Villa Park en début de saison (1-0), les Gunners comptent bien prendre leur revanche, dans une partie d’un enjeu sans précédent. En effet, les Londoniens ont pu profiter du partage des points entre Liverpool et Man United, pour prendre la tête du championnat anglais grâce à la différence de buts. Ainsi, Mikel Arteta et ses hommes joueront ces 7 derniers matchs comme des finales, avec le souvenir en tête d’une fin de saison dernière catastrophique, où ils s’étaient lamentablement écroulés sous la pression de Man City. Arsenal avait assuré l’essentiel lors de la J30 à Brighton (0-3), avant de recevoir en quarts de finale de C1 le Bayern Munich en milieu de semaine, face à qui il avait concédé un match nul (2-2) qui ne les arrange pas vraiment, avant de se déplacer en Allemagne.

Pour sa part, Aston Villa devrait, sauf énorme surprise, terminer à la meilleure place de son histoire en Premier League. La bande à Emery devance la sixième place de 11 points désormais, et se battra avec Tottenham pour le compte de la 4e marche du championnat anglais (égalité de points, un match joué en plus pour Villa). Ceci étant dit, le club de Birmingham a connu des dernières semaines compliquées, à l’image d’un bilan d’une seule victoire sur ses 5 derniers matchs en Angleterre. Le week-end dernier, Villa avait vu Brentford accrocher le point du match nul sur sa pelouse (3-3), et tentera de se consoler face à Lille dans le cadre du quart de finale aller de Conference League. Même s’ils réalisent une saison exceptionnelle, à l’image des succès glanés face à City et Arsenal, les Villans n’ont pas su se montrer cliniques quand ils étaient opposés à des concurrents directs, hic qui ne leur permet pas de jouer les premiers rôles cette saison. Il y aura a priori combat à l’Emirates, mais les Gunners devraient assurer l’essentiel afin de rester leader de PL. Remplaçant en C1 mais passeur décisif, Gabriel Jesus pourrait cette fois démarrer.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

