Pronostic Anvers AEK Athènes : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des Champions

L’AEK accroche un résultat à Anvers

Le Royal Anvers est champion en titre en Belgique, titre qu’il avait remporté devant Genk et l’Union Saint Gilloise au terme d’un scénario complètement fou. La formation belge débute ces barrages de la Ligue des Champions avec la réception de l’AEK Athènes. « The Great Old » (surnom du club) ne manquera pas de rythme pour son entrée en lice puisqu’il a repris la compétition depuis plusieurs semaines. Pour ses débuts, le Royal Anvers s’est imposé dans la SuperCoupe de Belgique aux tirs au but face à Malines. Ensuite, les hommes de Mark van Bommel ont disputé 4 journées de championnat pour un bilan de 2 succès, un nul et un revers. Lors de cette entame, l’attaquant néerlandais Janssen passé par Tottenham s’est mis en valeur en inscrivant 4 buts. Ce week-end, Antwerp n’a pu faire mieux que match nul à Louvain (1-1)

En face, l’AEK Athènes sort d’une très belle saison au cours de laquelle il a réalisé le doublé en dominant le PAOK en Coupe et en prenant le meilleur sur le Panathinaïkos en fin de championnat. Cet été, le club grec a disputé plusieurs rencontres amicales afin d’être prêt pour le rendez-vous des barrages. Après avoir perdu son 1er match face au Lokomotiv Zagreb, l’AEK est monté en puissance pour remporter les 4 rencontres suivantes dont une face au Royal Anvers (3-0). Entré au tour précédent en Ligue des Champions, le club d’Athènes a vu l’ordre de ses rencontres face au Dinamo Zagreb être interchangée suite aux événements malheureux vécus lors de leur 1ère opposition. Déterminé à passer ce tour, l’AEK s’est imposé à Zagreb (1-2) avant de renverser le Dinamo au retour (2-2). En effet, lors de cette seconde manche, l’AEK a été mené de 2 buts à la 65e minute avant de faire la différence en fin de rencontre. Au bout du temps additionnel, Vida est venu reprendre le penalty arrêté de Levi Garcia pour qualifier son club et honorer la mémoire du supporter grec décédé 10 jours plus tôt. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme l’ancien Stéphanois Moukoudi, l’international marocain Nordin Amrabat, l’intrnational suisse Zuber, Djibril Sidibé, le Mexicain Pineda, ou l’ancien nîmois Eliasson. Costaud face au Dinamo Zagreb qui est une belle équipe, l’AEK semble en mesure de ramener un résultat de Belgique en accrochant au moins le nul.

