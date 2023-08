Pronostic AEK Athènes Anvers : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

L’AEK Athènes la tête à l’Anvers

L’AEK Athènes sort d’une saison où il a réalisé le doublé en remportant son championnat et en dominant le PAOK en finale de la Coupe. Contraint de passer par ces barrages pour espérer voir la Ligue des Champions, le club grec a vu sa confrontation face au Dinamo Zagreb, marquée par la mort d’un supporter grec. Malgré cet événement tragique, l’AEK est parvenu à se défaire du club croate en s’imposant notamment sur la pelouse du Dinamo (1-2) avant de tenir le coup à domicile, marquant 2 buts en toute fin de match pour arracher un match nul salvateur (2-2). Ensuite, la formation grecque s’est déplacée en Belgique pour y affronter Anvers (1-0). En supériorité numérique pendant plus de 30 minutes, l’AEK n’est pas parvenu à égaliser lors de cette rencontre et va devoir prendre des risques pour y parvenir. Depuis l’entame de cette saison, le club athénien n’a toujours pas remporté le moindre match dans son enceinte puisqu’après avoir été tenu en échec par Zagreb (2-2), l’AEK s’est contenté du nul pour son 1er match de championnat face à Panserraikos (1-1). Dans cette équipe, on retrouve notamment le champion du monde français Djibril Sidibé, le Mexicain Pineda, l’international polonais Szymanski ou encore le Camerounais Moukoudi passé par Sainté.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Pour la 1re fois depuis plusieurs décennies, Anvers a remporté la Jupiler League en devançant Genk et l’Union Saint-Gilloise, et n’est plus très loin de jouer la C1 puisque le club belge a pris une petite option sur la qualification en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0) grâce à l’inévitable Janssen passé par Tottenham. En revanche, lors de cette rencontre, le latéral Bataille a été exclu et manquera donc le déplacement en Grèce. Vainqueur de la Super Coupe de Belgique face à Malines en ouverture de la saison, Anvers connaît en revanche une entame de championnat en dent de scie (2 victoires, 1 nul et 1 défaite). En revanche, le club n’a pas joué ce week-end et sera frais Dans cette équipe, outre le buteur Janssen, on retrouve l’expérimenté Alderweireld (autre Suisse), et le très bon gardien français Butez. Face à une équipe de l’AEK qui n’a toujours pas remporté le moindre match à domicile et qui va devoir prendre des risques, Anvers pourrait en profiter pour glisser des contres pour au moins accrocher un nul.

► Le pari « Victoire Anvers ou match nul » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « qualification Anvers » est coté à 1,66 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 166€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics AEK Athènes – Anvers avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic AEK Athènes Antwerp encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Anvers AEK Athènes : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des champions