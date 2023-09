Pronostic Angleterre Japon : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

L’Angleterre poursuit sa rédemption face au Japon ?

Finaliste de la dernière édition, l’Angleterre a bien démarré sa Coupe du Monde en s’imposant contre l’Argentine (27-10), à 14 contre 15 tout le match et sans inscrire le moindre essai. Ce résultat est rassurant après une année compliquée, puisque les Anglais ont remporté seulement 2 victoires lors de leurs 8 dernières rencontres, avec des échecs assez nets lors des deux dernières journées du tournoi des 6 Nations cette année face à la France (53-10) et l’Irlande (29-16). Les deux matchs amicaux de préparation s’étaient également soldés sur deux défaites contre l’Irlande (29-10) et les Fidji (22-30) mais avec un grand George Ford à l’ouverture (6 pénalités, 3 drops).

► 15€ SANS DÉPÔT de bonus DIRECT + 85€ de Bonus !

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez ParionsSport ⇐ ⇐

Nation surprise de la dernière Coupe du Monde, qui se déroulait sur ses terres, le Japon avait atteint les quarts de finales avant de perdre contre le futur vainqueur, l’Afrique du Sud. Mais depuis, c’est plus compliqué pour les Japonais avec une avant-dernière place au Pacific Nations Cup, derrière les Samoa et les Fidji, et leur seul match amical perdu contre l’Italie (21-42). Pour leur entrée en lice dans cette édition 2023, le Japon s’est largement imposé face à un adversaire plus faible et a priori même le plus faible du groupe, le Chili (42-12). Les Anglais sont favoris face à une équipe du Japon décevante depuis quelques temps car notamment ralentie dans sa progression par la gestion strict au pays de la pandémie de covid, mais toujours adepte d’un rugby total qui pourrait nous offrir beaucoup de points.

► Le pari « L’Angleterre inscrit 36 points ou + » est coté à 1,65 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 225€ (140€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Un drop sera marqué pendant la rencontre » est coté à 3,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 221€ (136€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Brest Rennes :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Angleterre Japon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Espagne : quand elles disent non à la sélection, c'est non !