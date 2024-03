Pronostic Amiens Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens et Rodez dos à dos

La Ligue 2 nous livre une superbe lutte pour les play-off, puisque de la 3e place à la 10e place, toutes les formations peuvent encore s’immiscer dans la course aux barrages. Actuellement, Rodez et Amiens font partie de ce lot d’équipes. Le club picard occupe la 9e place avec seulement 4 unités de retard sur l’AS Saint-Étienne, 4e. La formation dirigée par Omar Daf avait très bien débuté avant de connaître un passage à vide. Dernièrement, Amiens s’était repris, mais semble être retombé dans ses travers en enchaînant les nuls. En effet, lors des 5 dernières journées, la formation picarde a partagé les points à 4 reprises. Ce fut notamment le cas à Laval, la semaine passée (1-1). Lors de cette rencontre, les Amiénois ont égalisé en fin de rencontre par Boya.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Un point devant Amiens, Rodez fut tout proche de descendre la saison dernière, mais avait sauvé sa place lors de la dernière journée, dans les circonstances que l’on connaît. Bien rentré dans cet exercice, le club aveyronnais s’est rapidement calé dans la 1re moitié de tableau. Redevenus solides après une période de moins bien, les Ruthénois restent sur 4 journées sans la moindre défaite avec deux victoires en déplacement chez deux mal classés, Bastia et Valenciennes, pour deux nuls à la maison face à Dunkerque et Bordeaux. Face aux Girondins, les Aveyronnais ont pensé l’emporter, mais ont concédé l’égalisation par Ignatenko au bout du temps additionnel (1-1). 7e, Rodez accuse seulement 3 points de retard sur les play-off. Cette affiche entre deux formations très proches pourrait se terminer sans vainqueur, et de nouveau avec peu de buts.

► Le pari « match nul » est coté à 3,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 315€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,52 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 152€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens – Rodez :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Amiens Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Face à Rodez, les joueurs de Bordeaux portent un maillot en soutien à Alberth Elis